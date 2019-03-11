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雙方每天保持聯絡！白宮經濟顧問：中美貿易戰有望4月底結束

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▲中美關係,美中關係,中美貿易戰。（圖／路透社）

▲庫德洛對於中美貿易談判保持樂觀。（示意圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）10日表示，美中可能在本月或下月底前簽署貿易協議，結束貿易戰。「我認為我們取得了很大的進步，儘管我對此次交易保持樂觀態度，但最終還是要由川普總統決定。」

美國政治新聞網站Politico報導，庫德洛說，自從中方代表團2月底訪美參加第7輪貿易談判後，雙方每天都保持聯絡，他對雙方能在下月底前簽署協議感到樂觀。

自從中國代表團上月底訪美、參與第7輪貿易談判後，雙方每天都保持聯絡。他對兩國於本月或下月底前簽署貿易協議，感到樂觀。「總體來說，這筆交易必須對美國，我們的工人，農民和製造業都有利。它必須是好的，且是公平和互惠的，並且必須具有可執行性。」

▼白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／路透社）

▲▼ 美國媒體CNBC資深評論員庫德洛（Larry Kudlow）確定出任國家經濟委員會（NEC）主席及總統經濟政策助理。（圖／路透社）

庫德洛上周五（8日）提到，美中最終貿易協議可能是個「歷史性」協議，但必須符合美方最大利益，包含侵犯智慧財產權、網路駭客、強行要求技術轉移等內容都必須終結，大幅降低或取消汽車、農業等關稅，「最終協議現在還沒到位，需要處理的事情也很多，但我們會持續努力。」

川普也在當天指出，他有信心可以達成協議，「但若不能為我國拿到一筆好的交易，我就不會同意達成協議；一旦雙方達成共識，我們就會跟中國合作，大家可以拭目以待，但我認為，到時候會出現一波非常大的（股市）上漲。」

不過川普也說，如果中國未能在「保障智慧財產權」等關鍵貿易議題上做調整，美國仍會按原定計劃，將2000億美元（約6兆新台幣）的中國貨關稅稅率從10%提高到25%。

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關鍵字：中美貿易戰,中美貿易,白宮,庫德洛,Larry Kudlow,川普

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