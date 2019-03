義大利擬加入「一帶一路」　美反對：不必參與無益項目

▲一帶一路項目旨在達成區域合作。(圖/CFP)

義大利總理孔蒂(Giuseppe Conte)8日表示,他本月稍晚可能會與中國國家主席習近平簽署一項協議。對此,美國白宮國家安全會議發言人馬奇斯(Garrett Marquis)6日說,義大利政府不應該支持中國的「一帶一路」基礎設施計畫,這是個無益的項目。

《路透社》報導,習近平將於本月22日到24日到訪義大利。孔蒂說明,羅馬政府與北京當局都期待在國事訪問期間達成協議。馬奇斯則不樂見這個舉動,他形容義大利在全球經濟扮演重要角色,同時也吸引鉅額投資,「義大利政府不必替中國基礎設施的無益項目提供合法性。」

Italy is a major global economy and great investment destination. No need for Italian government to lend legitimacy to China’s infrastructure vanity project.