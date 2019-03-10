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義大利擬加入「一帶一路」　美反對：不必參與無益項目

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▲▼一帶一路沿線國家斯里蘭卡。（圖／CFP）

▲一帶一路項目旨在達成區域合作。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）8日表示，他本月稍晚可能會與中國國家主席習近平簽署一項協議。對此，美國白宮國家安全會議發言人馬奇斯（Garrett Marquis）6日說，義大利政府不應該支持中國的「一帶一路」基礎設施計畫，這是個無益的項目。

《路透社》報導，習近平將於本月22日到24日到訪義大利。孔蒂說明，羅馬政府與北京當局都期待在國事訪問期間達成協議。馬奇斯則不樂見這個舉動，他形容義大利在全球經濟扮演重要角色，同時也吸引鉅額投資，「義大利政府不必替中國基礎設施的無益項目提供合法性。」

《紐約時報中文網》指出，義大利經濟發展部副部長傑拉奇（Michele Geraci）受訪時聲稱，義大利與中國「一帶一路」的商談已跨出第一步，他身為協議的主要代表談判之一，雖然還不能完全確定，但可能性相當大。

馬奇斯透過評論表示，對於義大利政府的承諾，這是否能替當地人民帶來長久的經濟效益？他懷疑，此舉最後可能傷害義大利在國際間的聲譽。

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）已證實，他與習近平將於22日在羅馬會面，屆時當晚會舉辦國宴，而習近平也打算與孔蒂見面。

義大利是七大工業國組織（G7）成員，其他國家包括加拿大、法國、德國、日本、英國與美國，俄羅斯的會籍則遭到凍結。如果義大利未來鼓勵中國的一帶一路，它將是G7中首位與北京合作的國家。

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關鍵字：一帶一路,義大利,白宮,北美要聞

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