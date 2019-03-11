高雄嬤機車顧路　騎士用腳幫推5公里「躲起來看」原因曝：求求檢舉魔人了

▲原PO在神農路接大埤路往長庚醫院的方向發現阿嬤（桃紅外套者）。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

高雄一名騎士在路上見到一名年約60歲的阿嬤在推機車，他用腳一路幫忙推車5公里到加油站，「要走前，阿姨從口袋拿了一個平安符給我，跟我說『這個是保平安的，給你』。」他後來還解釋自己躲起來看的原因，雖是做善事但希望不要被檢舉，「求求你們這些檢舉魔人的檢舉項目稍微篩選一下」。對此，許多網友霸氣說，「如果你真的被檢舉，單子傳給我，我無條件幫你繳這一筆！」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，當時他剛下班，從神農路接大埤路往長庚醫院的方向，那裡沒商家、沒什麼人車，他看到阿姨在推車就詢問是沒油還是壞了，聽到對方說可能是沒油，「我說阿姨妳上車我幫妳推好嗎？妳要到哪裡？」

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原PO表示，阿姨問附近有沒有加油站，「我說剛好這裡什麼都沒有，可能要到九如、陽明路口那裡才有了」，他就用腳推她的機車，直到對方進到加油站才安心離開。

▼原PO一路用腳幫忙推阿嬤發不動的機車。（圖／翻攝爆怨公社）

阿姨沿路上一直跟原PO說謝謝不下10次，在他要走前，她從口袋拿了一個平安符給他，「這個是保平安的，給你。」原PO回「阿姨妳帶著就好，不用客氣。」

原PO說，一名年紀這麼大的阿姨「顧路」（台語，指拋錨）牽車，「我心裡閃過了一個想法，這路途遙遠會不會被檢舉危險駕駛，當下也想說幫吧，遇到我也認了......但是我不想被檢舉，求求你們這些檢舉魔人的檢舉項目稍微篩選一下。」

「我知道政府奴會說違規就是錯」，原PO表示，「但是今天如果是你們爸媽機車顧路在偏僻的地方，有人伸出援手幫忙你們爸媽，你們應該也會很感謝那個人....希望今天別被檢舉，阿門，阿彌陀佛。」

▼原PO幫阿嬤的機車推進加油站後，自己躲起來偷看，「看她發（動）起來後，我微微笑離開了。」（圖／翻攝爆怨公社）

對此，有網友說，「回頭往鳳仁路的方向，鳥松區公所那裡有加油站」；原PO回「有想過，但是在長庚那裡了，她是要往市區方向，我想了想路途差不多遠，就選擇往她要去的方向推了。」有人表示，「那附近有機車店，也有加油站」；原PO回「附近大概3公里，我推去加油那裡大概5公里，也比較靠近阿姨跟我的目的地。」

有人好奇後來機車可以發動嗎？原PO回「我看她加油完有發動，因為我剛下班髒髒的，我怕她會以為我想幹嘛，怕她會怕我。我就騎走、躲著看她有沒有發動起來，看她發起來後，我微微笑離開了。」

也有人建議，「我的做法是請她稍後，我去買汽油給她」；原PO回「很冷，那裡又很暗.....有一點危險」；另一名網友說「車放那，載阿姨一起去買汽油。」

其他網友則霸氣說，「真被檢舉，罰單給我繳」、「如果你真的被檢舉，單子傳給我，我無條件幫你繳這一筆」、「你真的很棒，如果真被檢舉的話，罰單我來幫你付」。