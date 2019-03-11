嘉義老闆堅持「3個魚肚飯210元」…自信背出99乘法表！　客人全笑了

▲有網友看完笑說，「終於知道賺不了錢的原因了」。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

您的九九乘法好嗎？嘉義一名滷肉飯老闆幫客人結帳，算錯錢還不知道，連老闆娘都看不下去，全場客人笑成一片，其中一人忍不住說話了。對此，有網友笑說「哪一家？下次我去考考他！」

老闆娘10日在「爆怨公社」臉書社團說，老公是豬隊友，因魚肚飯是70元，升級成便當是90元，老公遇到一名客人點餐。她還原當下雙方對話：

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客人：我要三個魚肚便當，我的多少錢？

原PO老公：你的210元。

原PO心想：ㄟ，你那是飯的價錢耶！

原PO好心提醒：210元？是便當！

原PO老公（理直氣壯）：對啊，便當！

原PO：9x3耶！

原PO老公無言：9x3＝21啊！

▼原PO老公堅持沒算錯錢，讓客人笑翻。（圖／示意照）

原PO表示，全場客人笑聲一片，一位女客人忍不住說9x3是270元。她想對老公說，「原來你...不是算成飯的價錢...而是算數不好！」有人笑說，「終於知道賺不了錢的原因了」；原PO回「羊毛出在豬身上」。

其他人留言，「罰他空閒時候背熟九九乘法表（真心認為九九乘法表是好東西）」、「這樣會虧死」、「回去跪算盤了嗎」、「看到這篇，我叫我先生出去買了，哈哈哈哈」。