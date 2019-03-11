分擔駕駛辛勞！他帶另一半停車場練車　下秒後悔：突然覺得開車不累了

▲不少男人都不信任女人開車。（圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

大家都知道開車時，除了需要注意路上四面八方的狀況，還要注意車子本身的車況；尤其開長途更需要長時間全神貫注、忍住睡意，這些都是沒有開過車的人無法體會的。一位網友為了讓另一半能分擔他開車的辛苦，特地帶她到停車場練習，不過沒多久就表示「突然覺得開車不累了」，引發網友們的共鳴。

一位男網友日前在臉書「爆怨公社」中發文，他表示身為駕駛的他，每次出遠門都被另一半問說「有那麼累嗎？」原po表示，為了以後讓另一半可以幫忙分擔駕駛的辛苦，他還特別換了一輛小台的自排車，並且排開時間帶她到停車場練習，「結果我後悔了！突然覺得開車沒有那麼累了...。」因為教別人開車反而需要花費更多的精力。

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貼文一出網友都笑炸了，大家都認同自己掌控才安全，「需要終生長照保險請內洽」、「車體險、人壽險、意外險請保好保滿」、「請繫好安全帶」、「我也是再累也堅持下去，『自己的命自己救』」、「整個精神抖擻起來，比當兵還刺激」、「你以為是解脫嗎？ 呵呵...只是更深的地獄」、「記得副駕駛座安裝煞車」。

▲原po原想讓另一半體會開車的辛苦，沒想到要幫忙盯著反而更累。示意圖，與本文當事人無關。（圖／pakutaso）

也有不少網友表示，很多男人真的不太敢坐女人開的車，「開雨刷就是要轉彎了」、「我都自己開，會怕怕的」、「我開車的時候，我老公都睡著，大概是眼不見為淨吧」。

另外，也有人認為其實「大車比小車好開」，「空間舒適度、穩定度、油門順暢度、重量感。也可能是習慣，剛學會開車後都開2.5轎車。又穩加速又平順。開到朋友的小車都覺得上個高速公路大車經過我旁邊車子都在抖抖抖」、「房車類型的車穩定度真的比小車好太多了」，不過通常都是開習慣就好。

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