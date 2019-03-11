婆婆開刀勸兒女：有空再來探望　轉頭逼媳婦請假「妳是要我死喔」

網搜小組／綜合報導

台北市一名病房護理師小恩（化名）10日在臉書「爆怨公社」PO文，分享自己遇到的「白眼翻到屁眼還整整翻三圈」的超扯故事，一名老婦人因為預定11日開刀而提早住院，由於術後24小時一定要有人照顧，她先是溫柔對兒子、女兒說「你們就好好上班，有空再來看我」，接著等到兒女離開，卻突然很嚴肅地對媳婦說，「妳到底是請好假了沒？妳不請假照顧我，是要我死喔？」態度反差超大。

▲老婦人聽到媳婦似乎不太想請假，就在醫院裡大聲嚷嚷「是要我死喔」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，老婦人趁著兒子和女兒進去病房放置行李時，對一旁的媳婦逼問到底請假了沒，聽到對方小聲抱怨「星期三才有休假」，竟然突然把音調提高八度嚷嚷，「啊妳這個人怎麼這樣？家裡長輩要開刀妳不先把假請好？啊這樣誰要照顧我？就把我一個人丟在醫院自生自滅好啦！」

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接著因為原PO站得比較遠，沒有聽清楚媳婦回答了什麼，但應該是建議聘請看護之類的話，結果老婦人又繼續高分貝叫罵，「看護？妳是要出錢給我嗎？妳做人不可以這樣啦，我是妳長輩，我要開刀妳還只顧妳自己要上班」，直到後來兒女走來護理站把老婦人帶回病房，媳婦才露出「得救了」的表情，但只過了幾秒鐘又換上一臉哀愁，讓她覺得很扯，「別人的女兒不是人嗎？」

▲原PO透露，老婦人的手術並非危險性很高的類型，不懂她為何對媳婦的態度那麼強硬。

至於老婦人會這麼擔心，難道是因為手術危險性真的比較高？原PO也解釋，基於隱私不能明確說出手術的部位，但絕對不是骨折復位打鋼釘，或者闌尾炎割闌尾之類的手術，不過術後確實需要有人24小時照顧，「如果以後我結婚婆婆是這樣，我還不先請一個看護送她，然後再跟她翻臉。」

其他網友看完這段離譜的婆媳關係，大多人都留言力挺媳婦，「如果是我就嗆回去」、「難怪現在一堆人怪媳婦不孝，這種婆婆誰能忍受？」、「誇張，根本沒把媳婦當自己人，還敢強調她是家中長輩」、「這就是為什麼我絕對不要結婚的原因之一」。