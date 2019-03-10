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2019年台姐選拔在高雄 　眾佳麗：想跟韓國瑜一起做公益

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▲▼ 2019年台姐選拔在高雄 。（圖／記者洪正達攝）

▲2019年台灣小姐選拔賽決賽將在高雄蓮潭會館舉行，歷屆獲獎佳麗現身要和韓國瑜一起做公益。圖為陳怡文(右一，10次國際賽經歷)、甯凱璘(右二，1次國際賽)、高曼容(中，2次國際賽)、陳詩雅(左二，2次國際賽)、鄭潔舲（左一，3次國際賽）。（圖／高雄市觀光局提供，下同）

記者洪正達／高雄報導

2019年台灣小姐選美大賽即將開跑，邁入第20年舉辦的選美大賽2年辦一屆，今年的賽事報名即將在20日截止，觀光局長潘恆旭說，希望藉由台灣小選美的比賽，讓全世界看見高雄的美麗競技，也希望藉活動的舉辦讓更多人來高雄觀光。

潘恆旭表示，相當感謝選拔大會主席潘逢卿率領前5屆的台灣小姐，分享自己夢像實現的喜悅，以及為台灣展開柔性外交的驕傲，將美麗、溫柔的風情帶來高雄，也希望高雄能有更多的佳麗踴躍報名，為高雄爭光。

台灣小姐選拔大會主席潘逢卿也說，得獎的佳麗都是「美麗經濟」的推動者，除了要具備智慧及美貌外，也要有良好的自信，因為後續都要登上國際舞台為台灣發聲，潘逢卿強調，希望能以健康得態度來看待選美，一定可以選出能代表台灣的佳麗，為台灣在國際上做出最好的宣傳。

請繼續往下閱讀...

主辦單位表示，台姐選拔2019年將從高雄出發，與韓國瑜的「愛情產業鏈」做出連結，將高雄與台灣推上國際舞台，本屆台姐選拔初賽3月30日將在桃園市議會大禮堂舉行、複賽4月28日在台中、國服（民族服）競賽5月底在南投埔里、外景泳裝比賽預計6月底在日月潭、7月27到29日總決賽拉回高雄蓮潭會館辦理，也要請有意參加的佳麗們踴躍報名。

▲▼ 2019年台姐選拔在高雄 。（圖／記者洪正達攝）

潘恆旭表示，感謝選拔大會主席潘逢卿率領前5屆的台灣小姐，分享自己夢像實現的喜悅。

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關鍵字：2019年台灣小姐選拔,高雄,佳麗,韓國瑜,做公益

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