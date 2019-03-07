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社會 社會焦點 保障人權

最強豬隊友！他和女友吵架　竟讓「詐騙集團瓦解」了

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記者柯沛辰、柳名耕／台北報導

台中黃姓男子去年6月出資到日本愛知縣設立機房，找了數名同夥以「假檢警真詐財」的進行電信詐騙。不料期間一名蔡姓成員跟人在台灣的女友大吵一架，急著返台又被禁止，竟趁隙寄信向我駐日大阪辦事處求救，自稱被綁去日本。集團察覺到日本警方有動作，雖早先一步撤離，但回台後仍被逮獲，本月7日被檢方依加重詐欺等罪起訴。

27歲黃姓主嫌2016年起先後在日本、哥斯大黎加聖荷西地區設置詐騙機房，嚐到甜頭又在去年6月到日本愛知縣西尾市設點。期間，蔡姓成員與女友吵架急著返台，但被集團控制阻擋，趁隙寫電子郵件向我辦事處求救，自稱被綁架。

▲日警SAT攻堅愛知縣機房撲空，詐團返台重生還是被搗破。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲日警SAT攻堅愛知縣詐騙機房，發現裡頭早已人去樓空。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）

刑事局駐日警務秘書與日本警方情資交換後，日本警方以為是人口販運案件，派出「SAT特殊急襲部隊」（類似台灣的特勤警力）前往攻堅，但詐騙集團先一步有所警覺，立刻將機房內的資料銷毀或帶走，等日警上門時已人去樓空。

事後，日警還原機房內的線索、跡證，將相關情資提供給台灣。檢方則指揮刑事局與信義分局、松山分局、清水分局基隆第一分局等單位成立專案小組，最後歷經4個月蒐證、偵查，鎖定該詐團又在台中市另起爐灶、打算派人到日本設點，研判時機成熟，在去年10月收網逮人。

檢方偵結後，本月7日依違反組織犯罪條例及加重詐欺等罪嫌，將黃嫌等10人移送法辦，並建請法院諭知強制工作3年。

▲日警SAT攻堅愛知縣機房撲空，詐團返台重生還是被搗破。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲台日合作，將詐騙集團繩之以法。

▲日警SAT攻堅愛知縣機房撲空，詐團返台重生還是被搗破。（圖／記者柳名耕攝）

▲日警SAT攻堅愛知縣機房撲空，詐團返台重生還是被搗破。（圖／記者柳名耕攝）

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關鍵字：SAT特殊急襲部隊,豬隊友,詐騙機房,刑事局,詐騙集團,愛知縣

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