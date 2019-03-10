　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

開百萬名車為省200停車費用這招「免繳費」　慘被抓包倒賠5萬還判刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼停車場。（示意圖／達志影像）

▲偷雞不著蝕把米！2名男子利用停車場漏洞逃票，省下一天最高200元的停車費，卻要倒賠5萬元。（示意圖／達志影像）

突發中心／綜合報導

新北市一名29歲林姓男業務，每天開車上班，嫌一天200元的停車費太貴，竟與另名同為住在新北市的28歲廖姓男業務合謀，利用停車場收費設備操作的漏洞逃票。整起事件在停車場電腦管理系統出現異常，管理方調閱監視器後曝光，北檢依違法由收費設備取得他人財物罪將2人起訴，事後2男以5萬元的賠償與停車場達成和解，台北地方法院也將2人各判處拘役10日、均緩刑2年。

據了解，林男與廖男2人皆住在新北市土城區，平時開著百萬名車上班。2017年8月14日上午8時49分許，林男欲省一天最高200元的停車費，與購買台北市安東街ViVi Park中崙二站平面停車場月票的廖男合謀逃票，先由廖男進入停車場，隨即到出口刷卡出場，事實上則為倒車讓林男駕駛汽車由出口閘門進入停車場。晚間7時33分許，兩人下班後再由廖男先刷卡，兩台車一前一後離場。

根據判決書指出，當天停車場系統顯示異常，停車場管理人員調閱監視器後才發現，兩人竟用此方式讓林男不必繳納每日最高200元的停車費，索性報警處理。

2人到案後坦承，當天確實以此種方式逃票，並在法庭上與停車場管理公司以賠償5萬元達成和解並當庭給付完畢。法官最後依非法由收費設備得利罪，各判處林男及廖男拘役10日，均緩刑2年。

ET快訊
獨／張彬彬羞認：林依晨是我的女神！狂讚「她很可愛」
北部「入伍專車」開到台南大內　退伍弟兄：車上和守靈一樣安靜
小三拒認婚外情！人夫說溜嘴「她奶有痣、屁股有疤」…正宮氣暈
快訊／石門舊十八王公廟土石滑落　1人被磚牆壓住

關鍵字：停車場,逃票

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞…與丈夫「超暖相遇」

獨／高市警局長深夜帶隊快打偵測　神結局基層眼眶紅了

金錢豹酒女為幫男友開店　慘遭灌醉撿屍...渣男嗆：妳有要我戴套

高雄舞廳臨檢！百名爆乳妹羞遮臉...「阿嬤級」小姐求饒別拍：孫子會看到

「叫床聲快沒了，好緊張」　男師偷情被捉姦嚇到裸奔逃

影／「好奇女生尿尿」清大生穿裙戴假髮潛入淡大女舍廁所...偷拍蜜臀

開趴到一半突然森77！他亮槍耍狠「誤擊自己左大腿」...被抓糗抱頭趴地

更新／石門舊十八王公廟土石大面積滑落　賣肉粽夫妻遭活埋險死

黑色轎車疑「打水漂失控」　遊覽車國3遭撞2次側翻轉180度原因曝

娃娃機店夯！誆騙要開店　詐取整批「小海螺」判刑

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

獨家影片／江倩齡駕車撞樹爆頭慘死！　「最後在台身影曝光」惹淚崩

賈乃亮吐心聲：我不需要安慰　除了女兒「沒什麼好懷念」

她懷孕40週肚爆痛快生了　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」！

更新／石門舊十八王公廟土石大面積滑落　賣肉粽夫妻遭活埋險死

黑色轎車疑「打水漂失控」　遊覽車國3遭撞2次側翻轉180度原因曝

娃娃機店夯！誆騙要開店　詐取整批「小海螺」判刑

開百萬名車為省200停車費用這招「免繳費」　慘被抓包倒賠5萬還判刑

有夠衰！「打架零容忍」全國總動員　警臨檢餐廳卻抓到3賭客

小三否認婚外情！人夫說溜嘴「她奶有痣、屁股有疤」...正宮聽完氣暈

騎士遭「撞後不理」怒報警　肇事者扯：不想浪費社會資源

疑超車不慎！國1北上121K巴士、轎車6車連環撞　5人受傷

暖飼主開電暖爐「怕毛小孩冷」反釀災　火勢竄出3愛犬燒死後陽台

轎車左轉「停車場當馬路」　10機車如保跉球瓶全倒

三民國小體操隊橫掃北市錦標賽　小選手跳級挑戰全運

更新／石門舊十八王公廟土石大面積滑落　賣肉粽夫妻遭活埋險死

潘恆旭回嘴網友「我看到妳也吐了」　韓國瑜：別酸言酸語

韓國瑜網路聲量死亡交叉　王浩宇：造神已經害到國民黨

一天吸40次毒！鸚鵡揪團狂嗑罌粟　農民哭慘：快戒掉！

中職／富邦上半季主場門票16日預售　5大主題日強勢登場

台灣燈會創作再報捷！「一鹿屏安」、「和屏共好」赴大馬展出

影／融融、雄雄要來了！大陸送熊貓給韓國瑜　潘恆旭證實：預計6月考察

黑色轎車疑「打水漂失控」　遊覽車國3遭撞2次側翻轉180度原因曝

CNN：《驚奇隊長》拯救2019年票房　終結好萊塢10個月寒冬

社會熱門新聞

怎麼說走就走...女兒上吊死在..

慈濟醫學生列隊送別「大體老師」

遊覽車翻覆影片曝光　男童自行爬..

黑車突入撞2次　遊覽車翻覆33..

正妹控遭男撿屍　一夜激烈來4發

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

開電暖爐保釀災　燒死3隻愛犬

爸拗斷男嬰四肢　獄中悔悟遭判4..

舊十八王公廟土石滑落　賣肉粽夫..

聽到穿褲子聲　母帶兒女抓姦輸了

大賣場逃生梯輕生　女子送醫急救

更／宜蘭蘇澳氣爆！夫妻、8月嬰..

母親在廚房煮著豐盛晚餐　獨子默..

更多熱門

相關新聞

停車場當馬路　10機車如保跉球瓶全倒

韋姓男子10日凌晨開車走台灣大道左轉黎明路時，疑似操作不當失控，撞進路橋下方的停車場，10輛機車遭碰撞毀損。警方表示，韋男沒酒駕，將依法處理，並通知受害車主協助求償。

死困電梯！抬頭一看…白衣鬼母子陰笑

車上貼滿「千元鈔」！網驚：至少有10萬

最負責肇逃！他做這事讓車主超崩潰

省31元火車票　台鐵退休員工被控貪污

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

選手被淘汰怒了　蕭敬騰反問讓她沉默

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

空等2hrs觀眾喊退票！鄧紫棋揭延遲內幕

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被榨乾崩潰

怎麼說走就走...女兒上吊死在浴室　老父破門抱屍哭斷腸

移工推爺爺散步…把他腳趾磨爛孫氣炸

能駕馭「愛生氣女孩」星座男Top4！

女擠爆膿包痛炸！男友開「交疊大絕」

鄧紫棋代言高雄破局內幕

找到黑色烏魚子　他順手丟媽氣炸

周杰倫曬「億級限量馬王超跑」！黑人一看車庫傻眼

女人才懂！月經沒來買魔法棒秒噴血

宋智孝剪成及肩激短髮！美出新高度

北北基12縣市大雨特報　冷氣團接力探13度

鄧紫棋90度鞠躬道歉！演唱會延遲2hrs

更多

最夯影音

更多

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面