開百萬名車為省200停車費用這招「免繳費」　慘被抓包倒賠5萬還判刑

▲偷雞不著蝕把米！2名男子利用停車場漏洞逃票，省下一天最高200元的停車費，卻要倒賠5萬元。（示意圖／達志影像）

突發中心／綜合報導

新北市一名29歲林姓男業務，每天開車上班，嫌一天200元的停車費太貴，竟與另名同為住在新北市的28歲廖姓男業務合謀，利用停車場收費設備操作的漏洞逃票。整起事件在停車場電腦管理系統出現異常，管理方調閱監視器後曝光，北檢依違法由收費設備取得他人財物罪將2人起訴，事後2男以5萬元的賠償與停車場達成和解，台北地方法院也將2人各判處拘役10日、均緩刑2年。

據了解，林男與廖男2人皆住在新北市土城區，平時開著百萬名車上班。2017年8月14日上午8時49分許，林男欲省一天最高200元的停車費，與購買台北市安東街ViVi Park中崙二站平面停車場月票的廖男合謀逃票，先由廖男進入停車場，隨即到出口刷卡出場，事實上則為倒車讓林男駕駛汽車由出口閘門進入停車場。晚間7時33分許，兩人下班後再由廖男先刷卡，兩台車一前一後離場。

根據判決書指出，當天停車場系統顯示異常，停車場管理人員調閱監視器後才發現，兩人竟用此方式讓林男不必繳納每日最高200元的停車費，索性報警處理。

2人到案後坦承，當天確實以此種方式逃票，並在法庭上與停車場管理公司以賠償5萬元達成和解並當庭給付完畢。法官最後依非法由收費設備得利罪，各判處林男及廖男拘役10日，均緩刑2年。