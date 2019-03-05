千元鈔貼滿變「百萬名車」　網驚：還好不是「冥國銀行」發行

▲ 轎車貼滿千元假鈔變「百萬名車」，網友驚聲尖叫：還不快撿！。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

家住基隆市某大型社區陳姓男子， 5日早上6時許到社區停車場準備開車要上班時，赫然發現停在附近一輛轎車，整車被貼滿1000元大鈔，瞬間變「百萬名車」，嚇了一大跳，自己先回到轎車上，打開行車記錄器錄影，才敢下車靠近拍照，後來將照片PO上臉書，引發網友驚聲尖叫「還不快撿！」

陳姓男子說，一早要去上班，看到停車場內一輛轎車，整車貼滿1000元大鈔，怎麼會有如此大氣千元鈔票貼滿車，停車場燈光些許昏暗，一時無法辨識真偽，萬一車上鈔票少了，被懷疑是他偷走的，不就惹禍上身。他先回到車上，打開行車記錄器錄影，才敢靠近車子拍照。

後來，將照片貼在臉書上，網友看到貼滿千元鈔的轎車紛紛留言，「哇！好羨慕喔！」、「還不快撿！」、「鎮車新招術嗎？這也費太大的功夫吧！」、「有錢人」、「千元大鈔貼滿整車，應該很難撕下來」。

陳姓男子說，當我靠近轎車，近距離一看，發現千元大鈔上印有「實習玩具鈔票」字樣，也許是慶生家人朋友惡作劇，如果真是千元鈔，早就被其他人拿走了。還好不是「冥國銀行」發行的，不然就有點……傻眼了。