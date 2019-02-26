史上最負責肇逃！他A到車做「這事」...車主超崩潰：是智障嗎？

▲桃園一名網友將汽車停放在停車場內卻慘被A到前保桿，肇事者更在車輛傷處噴漆，讓他欲哭無淚。（圖／網友鄭能昌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。））

突發中心／綜合報導

許多駕駛都將汽車停放在停車場內，減少愛車受損的機會。但桃園一名網友26日將白色汽車停放在平鎮台66橋下公有停車場，右前方保險桿卻被慘A，肇事者更在車輛損傷處噴上白漆，但卻連大燈也中漆，車主崩潰忍不住怒吼，「他是智障嗎？」

一名鄭姓網友26日下午在臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」上傳一張照片，並表示「停在66橋下公有停車場被A到，那個白痴兇手還給我噴白漆，害我大燈也中漆，他是智障嗎？」

不仔細瞧還真看不出來！照片左方白色轎車保險桿上有擦撞痕跡，再放大一看，原來車輛被肇事者噴上了一層白漆，試圖掩蓋證據，但車輛受損處不但沒有完全遮蓋掉，反讓大燈也遭殃，可說是欲蓋彌彰，讓車主相當無奈。

▲肇事者欲蓋彌彰，卻意外讓車主的大燈也遭殃。（圖／網友鄭能昌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

照片曝光後，讓不少網友笑噴，直呼「了不起，負責」、「我看過最負責的肇逃」、「不知道要氣還是要笑」、「他已經拿出最大的誠意了...好孩子」、「隨身攜帶白色鐵樂事，撞你的車主應該常常A到人家喔！」、「肇事者盡力了」、「對不起，我笑了」。

面對網友提問「如果大燈沒漆，是不是就原諒他了？」車主哭笑不得地表示，「本來就沒打算追究，只是他的智商真的很有問題，一看就知道是藍色車做的好事」，也拜託大家笑歸笑，能否介紹認識的汽車美容幫忙處理，求個佛心價。

▲網友全文。（圖／翻攝自Facebook／桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區）