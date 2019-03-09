拉開窗簾絕望！冷暖空氣激戰「下午雨更炸」　氣象局：全台濕到明晚

▲目前冷暖空氣激戰，下午雨勢更強。（圖／翻攝自臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者曹悅華／台北報導

冷暖空氣正激戰，全台進入降雨高峰！隨著鋒面通過影響，今（9）下午起進入降雨高峰，雨勢更加明顯，民眾無奈表示「剛拉開窗簾整個絕望」。對此，氣象局指出，這波雨勢至少會到明（10）晚，提醒出門務必攜帶雨具，以免淋成落湯雞。

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▲衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急提到，鋒面目前滯留在台灣上空，冷暖空氣激戰，不斷發展出雲雨帶，今下午到明天清晨，隨著鋒面通過，將進入降雨高峰；北部、中部容易出現大雨，且下雨時間長，南部和東部雨勢則是一陣一陣，偶爾大雨。

對此，氣象局表示，受到鋒面通過影響，全台至少會濕到明天晚上；目前針對北北基等11縣市發佈大雨特報，包含新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市、台中市、花蓮縣、南投縣，且因對流雲系發展旺盛，台灣海峽南部有強對流雲系逐漸移入，彰化以南地區注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

▲目前11縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

臉書粉專天氣風險則說明，受到滯留鋒面持續影響，這個禮拜台灣已經連續幾天都是春雨綿綿的天氣狀況，雖然生活上很不方便，但對於紓解逐漸浮現的春旱訊號卻是相當有幫助。

天氣風險進一步補充，今滯留鋒面緩慢靠近台灣，鋒面前方就有活躍且水氣充沛的雲雨帶先行通過，中北部、宜蘭、花蓮等地均有陣雨，降雨時間長，局部地區累積雨量較大，山區降雨較為明顯，南部及台東降雨較少，但也會有短暫陣雨出現機會，外出要記得攜帶雨具，中北部因為降雨較明顯，濕冷感受顯著，低溫約16到17度，南台灣溫度仍較溫暖，低溫19到20度。