拉尾盤鋒面「最大雨＋雷擊」全台噴2天　熱點出爐！13℃乾冷氣團下周接棒

▲春雨拉尾盤！鋒面雲系移入「最大雨＋雷擊」來了。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

最大雨即將到來，中央氣象局表示，強烈大陸冷氣團減弱，但華南水氣持續移入，9日仍受鋒面影響，周末兩天全台都濕答答有雨，到了10日（周日）另一波冷氣團再度南下，各地雨勢更長、更明顯，尤其北台灣有局部大雨發生，甚至打雷的劇烈天氣變化，11日（下周一）起才逐漸轉乾冷，但受輻射冷卻效應影響，北部低溫下探13度。氣象專家分析，這波變天「周末雨最大」！

氣象局預報，9日受鋒面影響，周末全台濕答答，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨。雖然氣溫明顯回升，中部以北及宜花高溫約21到24度，南部及台東約27到29度；但低溫部分，中部以北及東北部仍只有15度左右，其他地區則約18度，早晚稍涼，下雨時感受更冷。

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▲濕到爆！最大雨勢全台噴2天「熱點出爐」。（圖／NCDR、中央氣象局）



預計10日鋒面通過加上大陸冷氣團南下，北部、東北部天氣轉冷，各地都有陣雨，尤其中部以北及東北部降雨時間較長、也較明顯，有局部大雨發生機率，甚至可能出現打雷。11、12日（下周一、二）清晨受第二波大陸冷氣團影響，北東天氣偏冷，其他地區早晚也冷；但水氣開始減少，逐漸轉為乾冷，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

另外，12日清晨有輻射冷卻效應，預估北部低溫將下探13度，中部約16度，南部及花東17到19度，沿海空曠地區還會更低。

「最冷時候已經過去了！」天氣風險公司總經理彭啟明分析，大致上這兩天稍微回溫，但因下雨，氣溫始終拉不上來，到了12、13日（下周二、三）明顯回溫拉到23度，預計9日上午將有一波鋒面雲系移進台灣，持續至11日，戶外活動應該全都要泡湯了。

▲13℃乾冷氣團下周將接棒。（圖／中央氣象局）



8日晚間9時許短暫的降雨空檔結束，天氣風險公司觀測到，已經有雲雨帶逐漸從海峽移入，北部、中部很快將轉雨，「從現在開始，春雨進入拉尾盤，周末兩天結構完整的鋒面通過、雨勢加劇，降雨熱點是：北部、中部、北部山區、中部山區。」

彭啟明指出，未來周末兩天將持續降雨，「再兩天、再兩天！」就明顯轉乾，預計13日（下周三）晚上開始又有一波鋒面變天，目前看起來，大致還沒有更強的冷空氣報到的訊號。