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週末全台濕答答！中部以北越晚雨越大　3縣市大雨特報

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▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲全台週末濕答答。資料照片。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到鋒面影響，今(9)日全台有雨，中部以北雨勢越晚越大，氣象局針對新北、基隆、台中山區發佈大雨特報。氣象專家吳德榮提醒，今明2天為濕冷多雨的天氣型態，中部以北甚至會有雷雨發生。

中央氣象局預報員李孟軒表示，今日受到鋒面影響，整個週末都是全台溼答答的天氣，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

溫度方面，今日各地氣溫將會較明顯回升，中部以北及宜花高溫約21-24度，南部及台東約27-29度；但在低溫方面，中部以北及東北部約15、16度，其他地區約18、19度，早晚稍涼，尤其下雨的時候感受又較涼，記得適時增添衣物。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今(9)日冷空氣雖然已大幅減弱，但因雲多降雨，北台灣仍感偏涼微冷、其他地區亦偏涼。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲累積雨量圖。

明(10)日鋒面及冷空氣再南下，北台灣氣溫降、再轉濕冷、影響至下週一(11日)清晨，其他地區也略轉冷；要注意保暖。

今、明兩天持續濕冷多雨的型態，一波波的降雨，時大時小，有時亦有雷雨胞在其中發展，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)。降雨範圍也時有變化，大部分影響中部以北，有時會擴展至全台。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲大雨特報。

另外，吳德榮透露，下週一白天起西半部轉乾、氣溫漸升，山區及花東仍有局部短暫雨；下週二(12日)各地晴時多雲，清晨因強「輻射冷卻」作用，氣溫降得很低，白天明顯回暖，日夜溫差很大。

儘管下週一、二早晚的預報低溫，是符合「大陸冷氣團」的定義(台北市≦14度)，空曠地區將降得更低；但是時間短暫，且白天有陽光，不至於有冷的感覺，尤其下週二白天更是溫暖舒適的。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲溫度分布圖。

下週三(13日)中層雲增多、仍有陽光，白天舒適早晚微冷；午後山區及東半部有局部短暫雨的機率。下週四(14日)鋒面影響，但其結構鬆散，各地雲量多，有局部短暫降雨。下週五(15日)東北季風，北海岸、東半部有局部短暫雨，其他地區天氣好轉。

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關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮

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