韓流助攻台南謝龍介　「人未到攤販已滿」人潮將再度爆棚

▲台南市立委第二選區補選候選人謝龍介，積極為農漁民代言，3月8日下午在台南佳里舉辦農漁產品展示活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立委第二選區補選進入選前超級星期六，國民黨謝龍介陣營，3月8日下午在台南佳里舉辦農漁產品展示活動，上午已有逾300攤販漏夜進駐擺攤，攤商表示，高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人將南下站台助選，預料會帶來眾多人潮，他們除想發筆小財，也挺韓國瑜、謝龍介「拚經濟」訴求。

選前超級星期六，謝龍介陣營選在佳里區佳里公園舉辦農漁產品展示活動，邀請高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕及4位國民黨籍立委，分別是「神力女超人」許淑華、柯志恩、江啟程、王育敏，還有「最強麥克風手」強強滾、「虱目魚殺手」文山伯、「最強菜農」林佳新、「最強人氣攤商」杏仁哥等人，幫忙促銷台南的農漁產品。

公園旁安北、延平路四周吸引攤販擺攤做生意，9日一早攤商們陸續忙備料，更有不少民眾一早就來，攤商們邊準備貨源邊招呼生意，十分忙碌。許多攤商也提供所賣商品跟進限量免費發送活動，拉抬人氣，認同韓國瑜、謝龍介「政治0分、經濟100分」之「拚經濟」訴求。

國民黨台南市黨部說，下午3時半將在佳里區延平路與安北路口的佳里公園舉辦農漁產品展示活動，邀請高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕及4位國民黨籍立委，分別是「神力女超人」許淑華、柯志恩、江啟程、王育敏．．等人，幫忙促銷台南的農漁產品。下午3時半在佳里延平路青龍宮前聚集安排有車隊掃街，韓國瑜、謝龍介、許淑華等人將沿途向鄉親們拜票催票，激出鄉親每一張支持的選票。