選前超級星期六！　馬王朱分進合擊　盼四席立委補選重演1124

▲四席立委補選進入倒數，國民黨天王傾巢而出，全力輔選。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡浩祥／台北報導

四席立委補選進入最後衝刺！選前超級星期六，前總統馬英九、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等黨內天王分進合擊，希望能在3月16日重新上演去年1124九合一地方選舉結果，四席全壘打！

前總統馬英九與黨籍立委李彥秀今晨將陪同三重區立委補選候選人鄭世維赴龍門市場掃街拜票，鄭世維昨已到三重福安宮、捷興宮和義天宮發送包子，透露目前高雄市長韓國瑜已經表態選前之夜會來，他的女兒韓冰也在積極聯繫中，時間確定後會公布。

另一方面，前立法院長王金平則南下全力輔選台南立委補選候選人謝龍介掃街造勢，除前往西港慶安宮、七股龍德宮、南鯤鯓代天府參拜，還不忘到中常委陳宗興服務處座談，既談選情，同時也爭取支持。

▲前立法院長王金平。（圖／記者蔡浩祥攝）

為拉抬對手郭國文選情，民進黨可說是全體總動員，包括中常會移師麻豆舉行，總統蔡英文、黨主席卓榮泰、老縣長陳唐山輪番輔選；前行政院長賴清德更一連七天陪同郭站路口、徒步掃市場與拜宮廟拜票，為謝龍介選情帶來不小壓力。

不同馬、王兩人南北進擊，前新北市長朱立倫下午飛往離島金門，為立委補選候選人、前金門縣議長洪麗萍站台。

就在昨天，國民黨籍女立委柯志恩、李彥秀、林麗蟬、王育敏等人跨海陪同洪麗萍掃街拜票。「金門媳婦」林麗蟬更許下未來金門鄉親的福利，就讓「兩麗」一同來爭取的心願。

▼ 前新北市長朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）