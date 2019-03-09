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韓國瑜、侯友宜照登選舉公報　余天：有沒有先問過肖像權？

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▲▼立委補選選舉公報。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲三重立委補選選舉公報。（圖／記者徐政璿翻攝）

政治中心／綜合報導

新北市三重立委補選陷入激戰倒數，民進黨候選人余天9日偕交通部長林佳龍前往三重重新橋跳蚤市場掃街拜票，有關國民黨候選人鄭世維直接將高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜的照片登在選舉公報上，余天笑回「有沒有先問過肖像權的問題」？

新北市選委會即將在11日發放選舉公報，鄭世維直接將韓國瑜及侯友宜的照片列在選舉公報上，試圖將「韓流」效應發揮到淋漓盡致，余天聽聞此訊後表示，現在不曉得是韓國瑜在選還是侯友宜在選，不知道鄭世維有沒有先問過兩位的肖像權問題，也不知道選委會怎麼會這樣子。

有關鄭世維曾說，2008年余天在選立委時，妻子李亞萍在選前之夜倒下是使出奧步，余天則反嗆說，李亞萍那是長期性氣喘，因發作才送醫。余天說「至少我結婚至今沒離過婚，反倒是對手當議員時拋棄糟糠之妻，對婚姻不忠實」。

余天說，可以批評他，但不能批評他的老婆與家人。自己在選前就告訴過鄭世維，這場選戰要和平、光明正大地打，不要互相攻訐，但是聽到對手一直在批評他，令他忍無可忍，只好反擊。

不過前行政院長賴清德日前也提到，民進黨只剩下最後一口氣，外界擔憂民進黨選情是否遭影響，余天表示，他還感覺不到「只剩最後一口氣」，三重的鄉親選民對他還是很熱情，不過他也認為，如果連三重的立委補選都輸掉，恐怕對總統蔡英文2020的連任之路雪上加霜。

余天也向支持者喊話，拜託選民再給民進黨一個機會，強調「民進黨已經有在反省」，一定會改過自新。

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關鍵字：余天,鄭世維,林佳龍,韓國瑜,侯友宜,賴清德,三重,立委補選

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