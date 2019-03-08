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你沒看錯！　鄭世維將韓國瑜、侯友宜照片搬上選舉公報

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▲▼立委補選選舉公報。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲立委補選選舉公報。（圖／記者徐政璿翻攝）

記者徐政璿／台北報導

新北、台南、彰化和金門等四縣市立委補選即將在3月16日（六）正式投票。在新北市戰況部分，國民黨籍候選人鄭世維頻頻找藍營大咖助陣。新北市選委會即將在下週一發放選舉公報，鄭世維更直接將高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜的照片列在上面，將「韓流」效應發揮到淋漓盡致。

新北市選委會副總幹事黃堯章接受《ETtoday新聞雲》受訪時表示，選舉委員會印製給選民的報紙，公報上會印有候選人的名冊及政見，內容完全由候選人決定，鄭世維的作法並沒有違法。

這次的立委補選被是為2020總統選舉的前哨戰，事實上，在「韓流」效應持續發揮之下，國民黨籍候選人頻頻找高雄市長韓國瑜站台，早在2月23日，韓國瑜翰台中市長盧秀燕就來到三重替鄭世維造勢，前總統馬英九和國民黨主席吳敦義也都已經分別替鄭世維站台過。

選戰倒數一週，鄭世維在8日受訪時也表示，韓國瑜表態還會再來，包括韓冰也應該會來，時間地點確定會另行公布。

面對鄭世維可能再度邀請韓國瑜在選前之夜站戈口，民進黨籍候選人余天一派輕鬆表示，「還能怎麼辦，來就來吧」，韓流如果來襲，他也會有三重鄉親給他暖流支持。

▼三重立委補選候選人，無黨籍蘇卿彥（1號）、國民黨鄭世維（2號）、民進黨余天（3號）。（組合圖／翻攝自蘇卿彥、鄭世維、余天臉書粉專）

▲▼余天、鄭世維。（合成圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：韓國瑜,鄭世維,新北,三重,余天

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