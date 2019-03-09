媒體頻問韓國瑜何時來輔選　鄭世維尷尬提醒主角是馬英九

▲前總統馬英九今晨今晨陪同三重區立委補選候選人鄭世維前往龍門市場掃街拜票。（圖／記者范綱儀攝，下同）

記者蔡浩祥／新北報導

前總統馬英九今晨今晨陪同三重區立委補選候選人鄭世維前往龍門市場掃街拜票。據了解，這已是馬英九第三次到三重為鄭世維輔選；不過，選戰進入最後關頭，現場媒體大多聚焦高雄市長韓國瑜何時北上輔選，讓鄭世維連忙提醒，「今天最重要主角是最具國內、國際知名度的馬前總統」。

四席立委補選進入選前超級星期六，馬英九和黨籍立委李彥秀，及有意捲土重來再戰立委的吳育昇，冒雨為鄭世維輔選，足見拉抬選情力度之大。

媒體聯訪時，首先問到為何在選舉公報放上韓國瑜、侯友宜？開啟「韓國瑜提問模式」。鄭世維表示，從頭到尾看板都是，選舉公報、文宣皆依相關規定置放，一開始到現在都是如此。

隨後，媒體再問，選戰進入最後關頭，選前之夜是否敲定韓國瑜北上輔選？鄭世維說，自己要很努力，「大家看馬前總統，世維如果不努力，也不會一直來幫忙掃街」。避免話題失焦，開始轉移話題。

鄭世維表示，韓國瑜、侯友宜、盧秀燕市長公務在身，如果時間許可都會過來幫忙，「本尊沒到，分身也會到」；被問到是否過度消費政治明星，他表示，黨內政治明星、知名縣市長是「公共財」，過去民進黨也是，政黨政治、責任政治就是打團隊戰。

還有媒體詢問，鄭世維指控民進黨出奧步、狂灑資源，鄭世維連忙澄清，沒有指控，民主聖地的三重，希望大家都用正向選舉，都能夠理性、和平把民主選舉走完，不為出任何奧步，不要違反選罷法。

最後，又被問到韓國瑜北上時程，鄭世維說，「今天最重要主角是最具有國內知名度、國際知名度的馬前總統」。