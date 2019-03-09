藍綠決戰三重！　馬英九冒雨三度輔選鄭世維：來到當選為止

▲前總統馬英九今晨今晨陪同三重區立委補選候選人鄭世維前往龍門市場掃街拜票。（圖／記者范綱儀攝，下同）

記者蔡浩祥／新北報導

為把握選前超級星期六，前總統馬英九今晨陪同三重區立委補選候選人鄭世維前往龍門市場掃街拜票。被問及是否對鄭世維勝選有信心，馬英九表示，來了三重好幾次，還會繼續來，來到他當選為止。

三重今晨天氣仍大雨不斷，馬英九身著雨衣登場，加上黨籍立委李彥秀及有意捲土重來再戰立委的吳育昇，陪同鄭世維在龍門市場掃街拜票，崇德里長吳芳明也陪同加油、打氣。

考量到選前超級星期六，除馬英九三度前來，包括前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等黨內天王分進合擊。媒體問到，高雄市長韓國瑜已兩度前往台南輔選，投票前是否下台南力挺謝龍介？馬英九說，有需要一定去，尊重候選人。

另外，有關王金平昨在全國公教軍警消聯合總會理監事會，拋出「二次年改」。馬英九表示，蔡政府在年改方案條件遠比我們那時還要嚴格得多。

他指出，蔡政府所提年改方案，不僅造成軍公教普遍不滿，使得像軍校招生產生很大問題，導致公務人員士氣低落，這些都是需要改變的。

前行政院長賴清德日前表示，目前民進黨選情幾乎是剩一口氣，之前有提到馬政府任內也用「大撒幣」方式輔選，韓國瑜也有提到。馬英九僅說，我不了解。