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侯友宜替鄭世維催票　余天：那他不夠朋友

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▲▼三重立委補選候選人號次抽籤,余天。（圖／記者李毓康攝）

▲三重立委補選候選人余天。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

民進黨新北市立委補選候選人余天7日受訪時表示，自己與新北市長侯友宜「是多年好友，交情好」，侯友宜稍晚出席鄭世維的三重誓師大會前受訪時則回應，余天是認識多年的好朋友，但選舉自己支持在地的鄭世維。對此，余天8日聽聞此訊先是愣了一下說「侯友宜這樣講喔」，隨即表示「那他不夠朋友」。

余天8日出席三重開元活動中心辦義剪活動，立委陳亭妃、劉世芳也陪同出席。他表示，上周總統蔡英文忽然現身競選總部，詢問他是否有遇到什麼困難，也答應提供更多協助，蔡英文在選前之夜也會到場替他站台。

對於國民黨7日在誓師大會上指出，「民進黨已撒下資源，余天陣營可能出奥步，請民眾幫忙抓鬼」，余天則回答「我才怕他們出奥步咧」，並表示大家都知道他又老又窮，哪能出什麼奧步。

對於侯友宜受訪時說，「余天是認識多年的好朋友，但選舉支持鄭世維」，還暗指余天不是在地人，要大家票投鄭世維。余天先是愣了一下說「侯友宜這樣講喔」，隨即表示「那他不夠朋友」。

余天也表示，他已經不只一次跟鄭世維說「選舉是一時的，朋友是永遠的」，強調將來如果不管是誰勝選，現在是民進黨政府執政，他都會在中央為三重努力。

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關鍵字：余天,鄭世維,侯友宜,三重,立委補選

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