美國不是傻子！川普要求盟國負擔全額駐軍費　白宮：還要額外加50%

▲2015年美國與南韓進行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普自上任以來，便不斷抱怨擁有美軍駐紮的國家，每年分擔的國防費用太低。白宮正在打算向德國、日本與其他國家提出要求，希望該國支付所有美國駐軍的成本，並額外支付50%的費用，讓美國駐軍、官員享有特權。川普曾公開表示，美國不應繼續替有錢的國家付錢，但反對的官員認為，此舉將衝擊美國與各個盟國間的關係。

這項「成本加50%」（Cost Plus 50）計畫要求盟國支付所有美軍駐紮費用，並額外付出50%的費用。川普團隊認為，這個作法能夠刺激所有盟國增加國防預算，據估計，要求美國駐軍的國家，其支付的費用會是現在的5到6倍。如美國與南韓今年2月草簽的防衛費分擔特別協定中，南韓2019年所需負擔的美軍駐韓駐軍費增加了700億韓元（約新台幣19.2億元），較2018年高出8.2%。

▲川普2017年訪問東京郊區的美國橫田空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）



儘管川普聲稱，各盟國的國防預算已增加數十億美元，但他仍覺得增加速度太慢。川普今年初在五角大廈的演講中表示，「我們正在保護許多富裕國家，我們不能代替他國成為傻子。」部分官員則警告，此舉已經對盟國的國防部門產生影響，官員擔心會冒犯到美國與盟國間的信任關係，畢竟他們早已質疑川普對他們的承諾。

白宮國安會發言人馬奇斯（Garrett Marquis）指出，讓盟友增加對合作防禦的投資，確保更公平的分擔是美國長期以來的目標，「政府致力於替海外公民做出更好的交易，但不會對任何正在進行中的計畫做出評論。」前美國駐北約大使魯特（Douglas Lute）則認為，「成本加50%」忽略了駐軍帶給美國的好處，「事實是我們維護該地駐軍，是因為該國符合我們的利益。」