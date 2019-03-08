米格-21戰機墜毀拉賈斯坦邦　印度空軍「今年已掉7架飛機」

▲印度空軍的米格-21戰機。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

印度空軍飛安紀錄極差，一架米格-21（MiG-21）戰機8日驚傳墜毀在拉賈斯坦邦的納爾（Nal）附近。據悉，機上的駕駛員沒有生命危險，目前已被驅除出境。由於印度技術欠缺，且沒有足夠的研製及維護飛機的能力，才會造成墜機意外不斷；根據噴射戰機世界（Fighter Jets World）的統計，印度軍機從今年初至今，已損失至少有7架。

▲米格-21。（圖／翻攝自百度百科，下同）

綜合外媒報導，印度空軍的米格-21（MiG-21）周五進行例行任務時，在拉賈斯坦邦（Rajasthan）的比卡內爾地區墜毀，飛行員安全彈射，沒有生命危險。

這架飛機當時正在進行例行任務，於比卡內爾附近的納爾（Nal）空軍基地空降後墜毀。皮爾瓦拉警局所長夏瑪（Pradeep Mohan Sharma）表示，警方已經趕到現場並封鎖了該地區，該起事故沒有造成任何傷亡。

印度軍機從今年初至今，已損失至少有7架。今年2月1日，一架幻影2000雙座式戰機完成檢修後，在班加羅爾（Bengaluru）墜毀，導致兩名IAF飛行員死亡；同月12日晚間，一架MiG-27攻擊機也在拉賈斯坦邦（Rajasthan）墜毀，機上飛行員安全跳傘逃生。

印度軍方頻墜機，不僅與低落的維修、保養能力有關，相關技術人員的學習與培訓上也都相對薄弱。彭博社（Bloomberg）曾報導，印度一位飛行員在副駕駛座位上只待了35分鐘，就順利拿到了360小時的飛行證書；此外，還有飛行員透露，「若發生緊急事故，根本不知道該怎麼做或是降落在哪，才會造成墜機意外不斷。」