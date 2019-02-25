沖繩美軍基地遷移公投「反對逾7成」　噪音+犯罪讓居民超反感

▲日本沖繩針對美軍基地搬遷舉辦公投，民眾閱讀結果。（圖／路透社）



記者錢玉紘／綜合報導

日本沖繩縣24日舉行美軍普天間基地是否要遷移的公投表決，結果在今日凌晨出爐，反對將美軍基地遷到名護市邊野古地區的票數比例高達72%，雖然公投不具法律約束力，但仍有代表民意的象徵意義，沖繩縣知事接下來將會把此結果報告給日本首相以及美國駐日大使館。



這項公投內容為，是否同意將美軍普天間基地從目前所在的宜野灣市，搬遷至名護市邊野古（Henoko）的填海造地，最後有72%的投票者表示反對，獲得43萬4273票，贊成比例約19%，共獲得11萬4933票，投「兩者皆非」的有大約5.2萬票，比例約為9%。

這項公投由沖繩知事玉城丹尼（Denny Tamaki）等反對搬遷人士發起，有其象徵意義，但並不具法律約束力。而根據規定，最高票的選項如果得票數超過選民的1/4（約29萬票），沖繩縣知事就必須把公投結果通知日本首相和美國總統。玉城丹尼也預計下周拜訪首相安倍晉三和駐日美國大使館。

玉城丹尼提到，根據這項公投的結果，政府將會立即停止邊野谷的工程，但沖繩縣也希望能盡早關閉普天間基地，目前正在盡力透過對話解決這個問題。

1995年，由於發生了美軍性侵當地小學女學生的事件，激起當地民眾的憤怒，促使美、日兩國同意搬遷普天間基地，但是，選址問題又引發諸多爭議。美軍基地常有飛機起降噪音、軍事事故甚至犯罪等問題，讓沖繩居民相當反感，也因此讓許多人投下反對票，不希望搬遷到自家附近。