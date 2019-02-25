　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

沖繩美軍基地遷移公投「反對逾7成」　噪音+犯罪讓居民超反感

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日本沖繩針對美軍基地搬遷舉辦公投，民眾閱讀結果。（圖／路透社）

▲日本沖繩針對美軍基地搬遷舉辦公投，民眾閱讀結果。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

日本沖繩縣24日舉行美軍普天間基地是否要遷移的公投表決，結果在今日凌晨出爐，反對將美軍基地遷到名護市邊野古地區的票數比例高達72%，雖然公投不具法律約束力，但仍有代表民意的象徵意義，沖繩縣知事接下來將會把此結果報告給日本首相以及美國駐日大使館。

這項公投內容為，是否同意將美軍普天間基地從目前所在的宜野灣市，搬遷至名護市邊野古（Henoko）的填海造地，最後有72%的投票者表示反對，獲得43萬4273票，贊成比例約19%，共獲得11萬4933票，投「兩者皆非」的有大約5.2萬票，比例約為9%。

這項公投由沖繩知事玉城丹尼（Denny Tamaki）等反對搬遷人士發起，有其象徵意義，但並不具法律約束力。而根據規定，最高票的選項如果得票數超過選民的1/4（約29萬票），沖繩縣知事就必須把公投結果通知日本首相和美國總統。玉城丹尼也預計下周拜訪首相安倍晉三和駐日美國大使館。

玉城丹尼提到，根據這項公投的結果，政府將會立即停止邊野谷的工程，但沖繩縣也希望能盡早關閉普天間基地，目前正在盡力透過對話解決這個問題。

1995年，由於發生了美軍性侵當地小學女學生的事件，激起當地民眾的憤怒，促使美、日兩國同意搬遷普天間基地，但是，選址問題又引發諸多爭議。美軍基地常有飛機起降噪音、軍事事故甚至犯罪等問題，讓沖繩居民相當反感，也因此讓許多人投下反對票，不希望搬遷到自家附近。

ET快訊
雲端最有錢／投資型VS.自用型　2019房市是誰的主場？
華航機師偷吃還射後不理　小三嗆「保險套送警局」當街互打
奧斯卡得獎名單／漫威首度拿獎！《黑豹》奪最佳服裝設計
不斷更新／奧斯卡即時得獎名單

關鍵字：沖繩,美軍基地,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哥哥越戰遭俘虜從此沒見過面　川金會刺痛他心「歷史很諷刺」

沖繩美軍基地遷移公投「反對逾7成」　噪音+犯罪讓居民超反感

病人眼前燒藥…百位士兵叛逃委內瑞拉　美國務卿：病態暴君

美中貿易談判有「重大進展」 川普：3月1日不對陸商品加徵關稅

孟加拉男疑「求婚被拒」劫機求見總理！威脅炸飛機遭特種部隊擊斃

脫歐剩下1個月...協議表決卻再度延後！梅伊：3月12日前舉行

冤獄半輩子「31歲蹲到70歲」　他獲賠6.4億但已經滿頭白髮…

影／川普25日搭機飛越南！　金正恩的裝甲火車「最短路徑」直奔赴約

川普推特語錄／明天要去越南！金正恩最懂　沒有核武北韓就會是一流強國

快訊／飛杜拜航班驚傳「持槍劫機」！緊急降落　挾機組員當人質

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態

袁詠儀出送命題「不年輕了」　張智霖回答完全是高手！

孫安佐公主抱19歲Q妹超Man！　調皮用「二頭肌訓練」上下舉起

太甜！張嘉倪打籃球狂撒嬌　老公把她背上肩教投籃>///

王心凌-最勇敢的甜蜜教主　出道16年「就只是愛唱歌」

哥哥越戰遭俘虜從此沒見過面　川金會刺痛他心「歷史很諷刺」

沖繩美軍基地遷移公投「反對逾7成」　噪音+犯罪讓居民超反感

病人眼前燒藥…百位士兵叛逃委內瑞拉　美國務卿：病態暴君

美中貿易談判有「重大進展」 川普：3月1日不對陸商品加徵關稅

孟加拉男疑「求婚被拒」劫機求見總理！威脅炸飛機遭特種部隊擊斃

脫歐剩下1個月...協議表決卻再度延後！梅伊：3月12日前舉行

冤獄半輩子「31歲蹲到70歲」　他獲賠6.4億但已經滿頭白髮…

影／川普25日搭機飛越南！　金正恩的裝甲火車「最短路徑」直奔赴約

川普推特語錄／明天要去越南！金正恩最懂　沒有核武北韓就會是一流強國

快訊／飛杜拜航班驚傳「持槍劫機」！緊急降落　挾機組員當人質

看過來！　網路流傳台水六區2月26日停水訊息是舊公告

握手就知道會支持！　余天有信心：民進黨內部民調贏20％

跟監目睹妻牽小王進摩鐵　綠帽夫80萬賠償金還是全飛了

慘！民生社區淪為「招租一條街」　50公尺就有一間店面空置

世籃資格賽／亞洲最後4席產生　日、菲、伊朗、約旦出線

飛飛念英文…指著毛毛蟲脫口「3個字」　 黑人一聽笑翻！

【不斷更新】奧斯卡得獎名單／《羅馬》奪最佳外語片

驚艷！屏東縣枋寮林家喜三兄妹　種出「紅龍芒果」

108年學測成績出爐！　各科5標成績一覽表看這邊

竊賊「釣」線偷香油錢　2信眾目擊...1人聊天拖延1人報警

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

國際熱門新聞

即／飛杜拜航空驚傳「槍手劫機」

孟加拉劫機驚魂　男遭特種部隊擊..

美中談判有進展　川普：延遲加徵..

冤獄39年　他獲賠6億但已滿頭..

川普明飛越南　金正恩最短路徑赴..

洗碗妹笑容超甜　2年後近況曝光

首爾江南上流父母流行送高中兒去..

日河流驚現3.4公尺深海大烏賊

士兵叛逃　美國務卿抨擊馬度洛

脫歐協議表決再延　3月12日前..

川普：明天一早我就出發去越南

地堡經濟進入美國主流社會

海水滅頂將消失！馬紹爾：墊高國..

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭..

更多熱門

相關新聞

川普明飛越南　金正恩最短路徑赴約

「川金二會」將於27至28日於越南登場，美國總統川普在推特上透露，他將於美東時間25日一早啟程前往河內，並承諾繼續推進朝鮮半島無核化進程。另一方面，北韓領導人金正恩乘坐的專列自23日傍晚自平壤出發後，已經於24日下午1時左右通過天津，推測將直接南下越南，中途不會在北京停留。

不見習近平！金正恩專列料直奔越南

南韓欲砍複製人偶像演出　粉絲爆氣

首爾江南上流父母流行送高中兒去結紮

沖繩「美軍基地搬遷」公投今登場

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

《還願》慈孤觀音引議　網：已招來不善

他借3600擺攤　8天狂吸7.8萬

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

打壓韓國瑜？晚宴等不到吉隆坡市長

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳婦嗆噁爛

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～

國小作業難倒家長　一條線神破解

不是情慾！伴侶有10跡象＝真的愛你

17歲少年借400萬名車　撞護欄四輪朝天嚇呆

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

男友「6超甜小舉動」＝認定妳是老婆

未婚小媽溺殺嬰　鄰嘆：可以給我養

27歲女6年狂墮胎17次　子宮剩一層紙薄

王心凌出道16年宣布「好消息」！

談妥1億訂單後　馬國「回禮」讓人笑了

更多

最夯影音

更多

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面