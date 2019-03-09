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他「三明治下毒」害同事！公司離奇21死　實習生慘變植物人

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▲ 法官認為，克勞斯所犯下的罪刑，嚴重程度如同謀殺。

國際中心／綜合報導

德國一名57歲男子過去數年都在同間公司服務，但他卻在同事的三明治下毒，導致一名實習生昏迷變植物人、2人腎臟嚴重受損，本月7日遭法院判處無期徒刑。只不過，他在審判期間拒絕發言，作案動機至今仍未明朗，加上公司過去19年有21名員工相繼離世，情況相當離奇。

毒害同事的男子名叫克勞斯（Klaus O，當局遵循法規僅公布部分姓名），根據警方2018年6月的聲明，他5月曾在同事的三明治投放不明物，全程都被監視器拍攝下來，而這名被毒害的同事發現三明治表面的異物後，通報公司管理階層，而高層隨後通報警方；在克勞斯去年5月被捕後，警方在他的包包裡搜出一小瓶粉狀物。

根據當局檢測，在麵包表層的不明物質正是無味但含劇毒的醋酸鉛（lead acetate），足以造成嚴重的器官損傷。更令人驚訝的是，調查相關人員事後在克勞斯的家中發現汞、鉛、鎘等，讓警方認定，「他長期以來企圖製造有毒物質，包括重金屬化合物。」

▲▼男子,黑暗,陰影,傷心,哭（圖／pixabay）

▲ 克勞斯在審判期間拒絕發言，但法官仍聽取他家人的證詞，得知他的成長經歷充滿著痛苦和貧困。（示意圖／pixabay，與本文當事人無關）

此案目前已有一名23歲實習生因攝取劇毒汞而陷入昏迷，目前處於植物人狀態，另外2人則因鉛、鎘中毒導致腎臟嚴重受損。根據心理健康專家的說法，克勞斯是想看看毒藥會對被害人產生何種影響，就像對白老鼠進行實驗一樣。而精神科專家則認為，被告未來很有可能會再度犯案。

這起案件的審判早在去年11月展開，儘管克勞斯的判決已出爐，但當局的調查作業仍未結束。警方指出，自2000年起，該公司已經有21名員工相繼離世，警方正對此著手進行調查。

根據德國法律，無期徒刑囚犯可在服滿15年後申請假釋。但根據《南德意志報》報導，法官認定他犯罪情節重大，對公眾構成危險，不得減刑。

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關鍵字：下毒,植物人,北美要聞

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