美議員致函衛生部長籲來台參與GCTF　約霍：不應忽略台灣貢獻

▲美國共和黨籍眾議院議員約霍。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國共和黨籍眾議院議員約霍（Ted Yoho）再度為台灣發聲！約霍9日致信美國衛生部長艾薩（Alex Azar），籲請他出席4月底在台北舉行的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）並協助台灣參與今年的世界衛生大會（WHA）。約霍在信中指出，全球合作訓練暨架構會議是台美共同合作項目，且不應忽略台灣在全球衛生的資金與技術貢獻。

約霍為聯邦眾院外委會亞太小組首席議員，曾領銜提案通過第353號法案（H.R. 353），要求美國國務卿擬定策略協助台灣重獲「世界衛生組織」（WHO）觀察員身分。他認為，台美需聯合執行專家培訓計畫，來對抗中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）、登革熱與茲卡病毒（Zika），「疾病無國界，台灣不必要地被排除於全球衛生合作之外，增加全球流行病危害。」

約霍在信中提到，台灣自1996年開始，就在國際醫療與人道救援上投入超過60億美元（約台幣1851億元）的資金，協助超過80個國家，也在2014年對抗伊波拉（Ebola）病毒時，捐贈100萬美元（約台幣3085萬元）與10萬套個人防護設備，卻一直被排除在全球衛生相關國際組織之外。