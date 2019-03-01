沖繩媒體中文發「停建美軍基地」公投結果　掀網熱議

▲日本沖繩民眾先前也不斷抗議設立美軍基地。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

日本沖繩縣近日實施關於是否贊成在名護市邊野古「修建新美軍基地」的公投。不料《沖繩時報》除了用日語之外，還用中文簡繁兩種字體和英語公佈投票結果，引起網友質疑「私通中國」，就連日本外務副大臣佐藤正久也在推特發文，「為什麼報導出現中文版本？」

報導指出，對填海造基地投「反對」的有43萬4273票，「贊成」為11萬4933票，「兩者皆非」則是5萬2682票；「反對」修建美軍新基地的民意明顯突出，投票率為52.48%。以都道府縣為單位進行的居民投票，是自1996年9月在沖繩縣實施的關於修訂《日美地位協定》，和是否贊成整理縮小駐沖美軍基地的縣民投票以來，全國第2例。

投票結果一出，在部分日本網友看來，使用英語似乎沒有其他異議，但是使用中文報導新聞的舉動卻觸動他們的敏感神經。有人質疑為什麼要用中文版當作首個推播的新聞？這件事跟中國一點關係都沒有，「你是對日本領土虎視眈眈的『中國間諜』嗎？」，更有人說《沖繩時報》不應該「揭露日本的恥辱」。

▼沖繩時報將公投結果也翻作簡繁中文和英文。（圖／翻攝自《沖繩時報》）

即便網友議論紛紛，沖繩縣知事玉城丹尼仍表示，自己會帶著這個「決定性」的投票結果去面會安倍，以及美國駐日本大使，要求他們尊重民意，重新考慮基地的建設問題。