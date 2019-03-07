越南非洲豬瘟疫情擴大！ 最快本月泰國飛台手提行李100%檢查

▲桃機啟動全面X光機檢查入境手提行李（圖／取自陳吉仲臉書）

記者許展溢／台北報導

越南非洲豬瘟疫情快速蔓延，根據目前最新資料顯示，越南共63個省市，已有9個省市淪陷，為防疫情進入台灣，鄰近越南的寮國、柬埔寨，兩國直飛台灣班機的入境旅客，手提行李都100%檢查，防檢局今（7日）表示，最快這個月也要將泰國納入高風險國家，落實100%手提行李檢查。

越南2月20日爆發首例非洲豬瘟疫情後，防檢局馬上宣布越南、柬埔寨及寮國，也和大陸、香港及澳門同樣列為高風險國家，也就是入境班機手提行李都必須100%檢查，由於泰國就位於越南、柬埔寨及寮國3國中間，為防病毒入侵台灣，研擬也將泰國列為高風險國家。

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根據數據顯示，去年泰國旅客到台灣觀光超過32萬人次，台灣到泰國觀光人數則近68萬人次，防檢局局長馮海東指出，泰國、台灣直飛班機是否要落實手提行李100%檢查，還在討論階段，若確定也須經程序並跟該國家照會，不是隨便說幹就幹，這包括對其他國家要採取較嚴格的邊境管控，同樣都會先預知。

馮海東說明，全台機場、港口本來就都有在進行行李檢查，除了桃園國際機場，以百分比來看，高風險國家班機往來台灣有40%集中在桃機，泰國若納入後就會達60%，至於實際航班數有多少防檢局不清楚。

人力是否要再增加？馮海東出，手提行李部分，都以人力估算，且全面100%檢查，目前人力有2百多人，高峰落在白天，夜間較少，排3班24小時不休息輪班值勤，不同航廈有不同人力配置，會再研究用比較經濟做法，讓這些人力更有效的運用。

農委會副主委黃金城指出，目前寮國、柬埔寨都100%手提行李檢查，會盡快檢討將越南跟大陸間地域性，將鄰近國家全部盡快列為全面檢查。至於最快何時會宣布泰國班機入境旅客，手提行李100%檢查，馮海東強調，時間還無法確定，但最快這個月就會執行。