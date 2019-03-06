立委批促轉會「用新威權打掉舊威權」　鄭麗君：不接受這標籤

▲獨派青年去年7月跑到中正紀念堂潑紅漆，花費29萬修繕。（圖／取自FETN 蠻番島嶼社臉書粉專）

生活中心／台北報導

立法院教育及文化委員會邀文化部業務報告並備詢，會中以「中正紀念堂轉型方案」為焦點。立委林奕華質疑，轉型以促轉會為主，促轉會在社會是沒有公信力的，反對促轉會加入審查，面對歷史文化「不能用新的威權打掉舊的威權」。

在轉型方案議題討論上，場中氣氛相當火爆。文化部長鄭麗君對此回應，不贊成用新威權這個標籤，這件事情本來就是大家可以討論，文化部將方案函報行政院，但這之中有一些超出文化部職權，釐清主責後就會跟社會說明。

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▲立委林奕華質詢文化部長鄭麗君。（圖／翻攝自立法院直播）

林奕華表示，為什麼這兩個方案的資料都要不到，這是不是黑箱，鄭麗君否認。她還說，期待中正紀念堂不是不能轉型，而是應該站在「文化」角度轉型，應該是一個包容的狀況，促轉會在社會上是沒有公信力的，反對促轉會加入審查，這個方案製造社會對立，面對歷史文化不能用新的威權打掉舊的威權。

「你講話比我還要多，這是你的時間還是我的時間？」林奕華問，中正紀念堂轉型，到底是文化部為主，還是促轉會是太上機關？一定要拆除東西才叫去威權化，還是透過公眾討論也是去威權化？鄭麗君表示，願景工作坊是審議式民主，「我不贊成也不接受用新威權這樣的標籤。」