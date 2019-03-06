坦言「中正紀念堂是衝突焦點」　文化部長鄭麗君：蘇貞昌決定

▲中正紀念堂。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／台北報導

中正紀念堂長期以來爭議不斷，究竟未來轉型方向為何？文化部長鄭麗君今（6）日表示，中正紀念堂確實造成社會衝突，轉型正義就是要消弭分歧，讓社會邁向和解，至於行政院長蘇貞昌不建議拆撤中正紀念堂，「文化部都尊重」。

立法院教育及文化委員會邀文化部業務報告並備詢，多位立委關切中正紀念堂轉型議題。立委柯志恩指出，政務委員林萬億上月提到，有人建議將中正紀念堂改為歷屆總統紀念館或立法院，兩案是否就在中正紀念堂轉型規畫報告中？

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鄭麗君回應，文化部最後是將願景工作坊意見凝聚成兩個方案送到行政院，行政院還在跨部會協商階段，等有具體方向，就會對外說明。面對去年7月一群獨派青年到中正紀念堂對蔣介石銅像丟漆彈，修復經費就要29萬，是否該提告求償，她表示，該案都在警方調查中。

▲獨派青年去年7月跑到中正紀念堂潑紅漆，花費29萬修繕。（圖／翻攝爆怨公社）

立委黃國書也問，中正紀念堂為解除現存地景之威權，銅像是否要移除？鄭麗君表示，大家應聚焦中正紀念堂必須組織轉型啟動，有了未來方向，再提出相關法案，在願景工作坊目前沒有那麼明確，促轉會的角色相當重要，應該去威權化呈現台灣民主歷程。

立委林奕華提出，中正紀念堂轉型兩個方案的資料要不到，是不是黑箱？以促轉會為主，是文化還是政治？鄭麗君表示，從去年底辦理12場願景工作坊說明，重點不是銅像拆不拆，現在把方案送到行政院，因為有一些超出文化部職權，只要行政院在跨機關會議初步確認可行方案後，就會對社會說明。

▲文化部長鄭麗君（右）。