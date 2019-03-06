修繕就要29萬！中正紀念堂潑漆求償與否　鄭麗君這樣說

▲獨派青年去年7月跑到中正紀念堂潑紅漆，花費29萬修繕。（圖／翻攝爆怨公社）

生活中心／台北報導

立法院教育及文化委員會邀文化部業務報告並備詢，多位立委關切中正紀念堂轉型議題，其中立委黃國書質詢，促轉會對中正紀念堂轉型曾提出五點原則，其中包含解除現存地景威權性格，這樣銅像是否要移除？

文化部長鄭麗君表示，促轉會提出的原則都跟願景工作坊最後綜合的原則相去不遠，包含去威權化，呈現台灣民主歷程，但實施重點仍要聚焦組織轉型，有了未來方向，再提出相關法案，促轉會在其中的角色相當重要。

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▲文化部長鄭麗君（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國書表示，如果依照促轉會原則，最後決定移除銅像，但由於中正紀念堂是國定古蹟，根據文資法，變動須送文資審議，如果文資審議不過，說不能移除，蔣中正銅像面對兩法競合究竟該如何處理？

文資局局長施國隆回應，促轉會沒說銅像一定要拆，銅像屬於固定定著物，不是本體，是附屬設施，要看中正紀念堂管理處提出什麼方案，再由主管機關文資局召開文資審議會，究竟以哪個法為優先，會以法律人意見為主。

另外，立委柯志恩也問，中正紀念堂過去曾遭到潑漆，修復經費就要29萬7千元，文化部是否會對破壞者提告求償？鄭麗君回應，管理處將會把破壞者的資料給警方，目前警方正在調查中，沒有明確表示要對破壞者求償。