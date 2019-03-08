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婦女節Google首頁三毛久違現身：一個人至少擁有一個夢想

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▲▼ 婦女節Google首頁13位傑出女性與你對話　三毛：一個人至少擁有一個夢想。（圖／翻攝自Google Doodle）

▲婦女節Google首頁13位傑出女性與你對話，第一句出現久違的台灣作家三毛名言：「一個人至少擁有一個夢想，有一個理由去堅強。」（圖／翻攝自Google Doodle，以下同）

生活中心／綜合報導

一年一度的3月8日國際婦女節，點進Google首頁的塗鴉(Doodle)，出現了久違的台灣女性作家三毛名言：「一個人至少擁有一個夢想，有一個理由去堅強。」其餘還有美國太空人醫生梅·傑米森、日本藝術家小野洋子、印度拳擊手瑪莉柯姆⋯⋯等，總共13位傑出女性來與網友「對話」。

▲▼ 婦女節Google首頁13位傑出女性與你對話　三毛：一個人至少擁有一個夢想。（圖／翻攝自Google Doodle）
▲正是由各國語言的「女性」所構成的圖騰。

請繼續往下閱讀...

今(3/8）在Google首頁看見的藝術塗鴉，正是由各國語言的「女性」所構成的圖騰，例如我們熟悉的英文是WOMAN，法文是FEMME，義大利文是Donna⋯⋯等，點入畫面後，第一句出現已故的台灣知名作家三毛名言「一個人至少擁有一個夢想，有一個理由去堅強。」讓不少讀者十分懷念，也受到激勵。

Google集結了13位來自各國傑出女性的名言，除了台灣的三毛，還包含墨西哥藝術家芙烈達卡羅、美國太空人醫生梅·傑米森、德國作家愛瑪海維洛、日本多媒體藝術家小野洋子、印度外交官NL班諾瑟芬、印度拳擊手瑪莉柯姆、巴西小說家克拉麗斯・利斯佩克托、伊拉克裔英國建築師薩哈哈蒂、英國作家和婦女參政運動者米力琴特費賽特、俄國詩人瑪琳娜、法國小說家喬治桑、尼日利亞作家奇瑪曼達阿迪契。

▲▼ 婦女節Google首頁13位傑出女性與你對話　三毛：一個人至少擁有一個夢想。（圖／翻攝自Google Doodle）

▲▼ 婦女節Google首頁13位傑出女性與你對話　三毛：一個人至少擁有一個夢想。（圖／翻攝自Google Doodle）

▲▼ 婦女節Google首頁13位傑出女性與你對話　三毛：一個人至少擁有一個夢想。（圖／翻攝自Google Doodle）

三八國際婦女節起源自1917年3月8日，當時在俄羅斯帝國的首都彼得格勒，紡織女工舉行罷工、遊行，遍及整座城市，更導致俄羅斯革命的開始。當時很多女工參加了大罷工，要求「麵包與和平」，也要求選舉權。後來沙皇尼古拉二世退位，臨時政府確保婦女擁有投票權，蘇俄也將3月8日定為國立假期。

後來3月8日婦女節成為國際上的節日，不僅紀念婦女權利的社會運動，也成為表揚女性的象徵。在許多國家，這一天更是法定假日。

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關鍵字：三毛,三八婦女節,Google塗鴉,國際婦女節,三八國際婦女節,婦女節

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