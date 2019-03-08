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總統蔡英文去台南接地氣　3起抗議事件警方及時消弭

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▲總統蔡英文到台南市參拜多處廟宇，同時出席「億載會第16、17屆會長交接典禮」，也引來3起抗議、訴苦事件，幸被警方及時消弭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲總統蔡英文到台南市參拜多處廟宇，同時出席「億載會第16、17屆會長交接典禮」，也引來3起抗議、訴苦事件，幸被警方及時消弭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文於3月8日下午到台南市參拜多處廟宇，同時出席「億載會第16、17屆會長交接典禮」，也引來獨派人士要求「無罪釋放前總統陳水扁」、一輛上天媽祖宗教基金會貨車上寫「國民黨倒著爛、民進黨爛著倒」、及台南市警察聯誼會舉「蔡英文下台」旗幟等3起抗議、訴苦事件。

總統蔡英文8日下午在台南市的活動，包括參拜「祀典武廟」、參拜「祀典興濟宮」、參拜「西來庵」、參拜「大港寮大興宮」，及下午5時40分，出席「億載會第16、17屆會長交接典禮」。

期間，蔡英文總統參拜「祀典武廟」時，有一名王姓獨派人士到場抗議，籲請蔡總統「無罪釋放前總統陳水扁」。總統蔡英文到大億麗緻酒店出席「億載會第16、17屆會長交接典禮」時，有一輛貨車停在酒店側門路邊，車箱上寫著「國民黨倒著爛、民進黨爛著倒」、「嚴辦貪官、徹查不法、返還廟產」、「聽民意還有救」等抗議、訴苦標語，車門上印有「財團法人上天媽祖宗教基金會」名稱，這2案都被警方勸離。

▲總統蔡英文到台南市參拜多處廟宇，同時出席「億載會第16、17屆會長交接典禮」，也引來3起抗議、訴苦事件，幸被警方及時消弭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另，不滿總統蔡英文年金改革的台南市警察聯誼會召集人莫伯強、及數十位抗議人士，在酒店正對面舉著「蔡英文下台」旗幟抗議，莫伯強等抗議人士在抗議陳情書上寫著「違法、違憲的年金改革，拿我們年老效忠國家的軍公教警來開刀，挑起種族仇恨，使台灣經濟一蹋糊塗」。

執行維安勤務的台南市警二分局長王森瑒，帶領員警，有效隔開勸離莫伯強等人，平安順利的完成任務，未發生意外紛爭。

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關鍵字：蔡英文,台南,接地氣,抗議,消弭

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