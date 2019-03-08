八重山與沖之鳥未列入台日漁業協商　台灣漁民：集結漁船抗議

▲「第8次台日漁業委員會」3月5日至7日在東京舉行（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「第8次台日漁業委員會」3月5日至7日在東京舉行，日方仍不願針對「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」與台灣進行協商。琉球漁會總幹事蔡寶興表示，這次會議沒有達成作業規則協議，漠視台漁民撈捕權益，要求政府硬起來護漁，返國後將和蘇澳區漁會聯絡，集結漁船到八重山以南海域抗議。

第8次台日漁業委員會結束，外交部發佈新聞稿指這次會議台日雙方針對《台日漁業協議》適用海域的漁船作業規則、自動船舶辨識系統及船主責任險等議題進行討論，並就協議適用海域外的重疊經濟海域作業問題向日方重申我方立場。

台日雙方經意見交換，同意秉持協議互惠合作的宗旨及漁業資源養護的精神，於漁汛期來臨前擇期繼續協商。外交部也強調，台日漁業委員會已成為雙方建立漁作秩序，及處理漁業議題的重要對話平台。

與會的琉球區漁會總幹事蔡寶興說，這次會議根本沒有達成作業規則協議，主要是日本不願和台灣針對「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」進行協商，所以今年沒有作業規則，就是說回到2013年之前未簽訂台日漁業協議的情形。

他表示，八重山以南海域屬台日雙方200海浬經濟海域重疊區，是黑鮪魚涸游範圍，鮪魚也很多，過去一直是台漁漁船主要作業海域，卻未列入協商項目，致漁民在該海域作業，不時被日本人騷擾，影響作業，對台灣漁民很不公平。

他強調，這次漁業協商，日本不願和台灣協談八重山以南海域及冲之鳥海域作業問題，所以八重山以北倒三角海域今年沒有作業規則，也就是說回到2013年之前未簽訂協議的情形，今年台灣漁船仍會到八重山以南及冲之鳥海域作業，希望政府硬起來確實護魚保護漁民權益。