蔡英文台南上香揭匾　連趕4家廟宇受熱烈歡迎

▲總統蔡英文到祀典武廟上香揭匾，獲得廟方熱烈歡迎，武廟主委林培火代表致贈紀念品。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導



總統蔡英文3月8日下午到台南，在立委陳亭妃等人陪同下，前往祀典武廟、祀典興濟宮、西來庵、大港大興宮等4家廟宇上香參拜，並為廟方揭匾，受到廟方熱列歡迎。

總統蔡英文於8日下午3時25分左右抵達祀典武廟，即受到民眾歡迎，她現場民眾握手致意後，由武廟主委林培火丶立委陳亭妃陪同上香祈福，及為廟方準備「義風溥化」匾額主持揭匾儀式。

蔡英文與廟方交誼閒談，停留約半小時之久後才離開。主委林培火轉述表示，他跟蔡總統建議兩件事，一件事廟埕地跟市府簽約，希望改變兩年簽1次，可以改為永久認養；另外一件事，就是武廟是國定古蹟，希望以後春丶秋祭典，能由台南市政府舉行，「升格」改為中央來主祭。蔡英文聽聞後說「這是小事」，陳亭妃馬上接話說「這代表總統答應了」，互動相當融洽。

蔡英文隨後前往抵達祀典興濟宮為其致贈的「福佑萬方」揭匾，獲得廟方董事長吳漢清等人的熱烈歡迎。蔡英文先至廟方特有的「官廳」內，聽取吳董事長介紹祀典興濟宮的歷史，並向保生大帝參拜、揭匾。廟方特別以劇場開幕方式揭匾，令人印象深刻。

吳漢清董事長歡迎蔡英文蒞臨揭匾，並為蔡英文參選連任打氣加油。蔡英文致詞強調，祀典興濟宮保護文物和維護良好的宗教禮俗如三獻禮，都有良好成果，一代一代的流傳下去，宗教是穩定人心最重要的力量，欣見興濟宮以宗教力量安撫社會和諧的最佳力量。蔡總統一行人和廟方董監事、三獻禮生和宮廟代表合照後，約停留30鐘後才離去。

▲總統蔡英文到祀典興濟宮上香揭匾，欣見興濟宮以宗教力量安撫社會和諧的最佳力量。

出面邀請蔡英文南下揭匾的南市立委陳亭妃表示，非常感謝蔡英文安排行程，下午接連到祀典武廟、祀典興濟宮丶西來庵、大港大興宮祈香參拜，其實廟方在蔡英文當選後，就已經準備好匾額期待來揭匾，終於如願已償，也代表蔡英文統非常接地氣，重視宗教文化，期許透過廟宇虔誠信仰淨化心靈。