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兩岸強硬言論持續恐爆發戰爭？　蘇貞昌：為了和平！只好做戰爭準備

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記者蔡浩祥／台北報導

時逢「選戰年」，國民黨立委陳超明今質詢行政長蘇貞昌，民進黨政府近來在兩岸的激進論述，是否為2020總統大選拉抬聲勢，認為兩岸爆發戰爭情勢已經存在。為此，蘇貞昌回應稱，「我不熱愛戰爭，就是要和平；為了和平，只好做戰爭準備」。

他強調，台灣是主權獨立國家，保護主權、國家人民；絕不同意台灣是中國一部分、統一進程。

陳超明表示，兩岸關係在政治、經濟發展息息相關，民進黨政府對立態度就是擺在那邊，還播放總統蔡英文任職陸委會主委時期的備詢畫面，直言去年九合一選舉民進黨大敗，蔡英文把「九二共識」、「一國兩制」扯在一起，質問蘇貞昌是否為2020。

面對陳超明來勢洶洶，蘇貞昌回應，把「九二共識」、「一國兩制」綁在一起的，是中共總書記習近平，一國兩制台灣方案是習近平講的。

▲賴清德赴立法院備詢,農委會主委林聰賢,內政部長徐國勇,國發會主委陳美伶,立委陳超明,李彥秀,葉宜津▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳超明。（圖／記者屠惠剛攝）

陳超明認為，蘇貞昌並沒有細讀習近平講話，繼續挑釁大陸。蘇貞昌回應稱，「大陸沒有善意」，陳超明說「內文有提到中國人不打中國人」，一度陷入口角。

陳超明坦言，個人不主張統一，對岸也主張統一不是統治，政府立場應該是不會戰，也不求戰，兩岸應坐下來談。蘇貞昌回應，「中國不希望台灣有聲音，只有統一，其他人都不能講」。陳超明回批「台灣只聽美國、日本的聲音」。

蘇貞昌強調，「我不熱愛戰爭，就是要和平；為了和平，只好做戰爭準備」、「台灣是主權獨立國家，保護主權、國家人民；絕不同意台灣是中國一部分、統一進程」，我們要保家衛國。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 經濟組 立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：蘇貞昌,兩岸關係,陳超明,國民黨,民進黨,蔡英文,習近平

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