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又濕又冷！低溫10度春雨下到11日　週六留心激烈雷雨來襲

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▲▼ 又雨又寒氣溫10度！降雨持續到下週一　週六晚還有激烈大雨（圖／報天氣 - 中央氣象局）

▲又濕又冷！低溫10度春雨下到11日　週六留心雷雨來襲。（圖／報天氣 - 中央氣象局

生活中心／綜合報導

近日受到鋒面影響雨下不停，雖然不至於「狂下」，卻沒有很長的喘息空擋，這樣的濕冷天氣讓上班族通勤感到十分不便，《中央氣象局》今（7日）下午表示，這樣的天氣型態，還得持續到下週一（11日）才會好轉！尤其今晚降雨、降溫同時進行，越晚越冷，北部空曠地區低溫10度，中部以北皆有感，又濕又冷。

《中央氣象局》7日表示，上班通勤因為下雨而堵車，濕濕冷冷的天氣究竟還有多久呢？「很不幸的，還有好段時間！」受到華南雲雨區以及鋒面造成的水氣影響，雖然有些喘息空間，但沒有真正很長的空擋，得等到下週一（11日）才會因為大陸冷氣團後頭下來的乾空氣，開始撥雲見日、轉為乾冷。在那之前，特別是北部和東北部最有感，除濕機和電風扇是乾衣小幫手，雨傘更是外出必備。

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▲▼下雨天,低溫。（圖／記者張一中攝）

▲氣象局表示，今晚降雨降溫最明顯，越晚越冷。（圖／記者張一中攝）

氣象局強調7日「降雨和降溫」兩者同時進行，晚間是最明顯的時刻，越晚越冷，今夜至明（8日）晨將會「又濕又冷」，是這波冷空氣最冷的時候。不過還是以中部以北感受最深，南部地區陣雨的空檔較多，但也是會下雨。8日因為這樣持續的降雨和冷氣團雙重影響，將會持續濕冷，保暖和雨具必備。

本週六（9日）白天雨勢將會些許緩和，「但不代表天氣就此好轉。」下午過後，特別是晚上，又會有一波集中的雨勢報到，而這波降雨會相對激烈，伴隨一些強對流、雷雨發生，且會從海峽開始靠近，因此「先是外島、中部以北、東北部，而後南部和東半部其他地區，都會感受到更強烈的降雨。」

9日晚間到10日清晨之間，金門、馬祖、西半部地區需要注意有些低雲跟霧的現象，「能見度會降低，開車時除了雨以外，能見度也會造成影響。」

▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲這一波濕冷天氣要到下週一才會改善。（圖／記者林敬旻攝）

等這波較強烈的雨勢過去後，還有另一波冷空氣接著南下，帶來乾冷天氣，會在12日影響台灣，雖然溼答答的天氣暫時告一段落，但當天仍建議「外套還是別收起來」。特別是11日晚間至12日清晨，水氣少、雲量少，在輻射冷卻之下，低溫依然相當有感，還是很冷！

想要有比較舒服的天氣，預計要等到13日了，預估下週三後冷空氣減弱，清晨冷但中午回溫，日夜溫差會變大。氣象局提醒，春天天氣千變萬化，一定要比冬天夏天更頻繁關注天氣，可以的話「帶把傘和小外套，這幾天不會錯的。」

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關鍵字：中央氣象局,氣象

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