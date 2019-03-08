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體驗守燈人生活！航港局破天荒推「藝術家駐塔」　首站選馬祖東莒

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▲▼馬祖東莒燈塔。（圖／記者曹悅華攝）

▲航港局破天荒推「藝術家駐塔」，首站選馬祖東莒。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

體驗守燈人生活，激發創作靈感！航港局今（8）日透露，將破天荒推「藝術家駐塔」，首站選馬祖東莒燈塔，邀請各領域藝術家入駐一禮拜到一個月不等，最快3月會公布辦法，6月正式入駐，用全新形式推展燈塔觀光。

航港局副局長劉志鴻透露，預計3、4月會公布辦法，將給3個月時間，歡迎各領域的藝術家報名，畫家、詩人與作家、攝影師、文字創作者都可以，申請時需附個人作品及預計駐塔計畫，且必須同意相關創作能授權給航港局使用。

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▲▼東莒福正沙灘透明獨木舟夜賞藍眼淚。（圖／東莒船老大民宿許老師授權提供，請勿隨意翻攝）

▲藝術家在東莒駐塔時的創作，必須授權航港局使用。（圖／東莒船老大民宿許老師授權提供，請勿隨意翻攝）

劉志鴻說這次會先開放馬祖東莒燈塔，再來是東引燈塔，目前計畫提供備勤室讓藝術家入住半個月到1個月，食、交通則要自理；高雄旗津燈塔則最快在4月以行動餐車形式提供輕食，希望各方面都能創新，將燈塔觀光發展起來。

航港局為推展燈塔觀光，讓民眾隨時都能上網欣賞燈塔之美，目前正在三貂角燈塔及高雄燈塔試辦即時影像上網，透過交通部航港局官網首頁/點選「燈塔影像直播」，就可以連結到這2座燈塔的直播畫面。

航港局表示，為了燈塔園區的安全，燈塔園區均設有監錄設備，方便隨時掌握現場狀況，另一方面，位在海景第一排的燈塔，坐擁無敵美景，航港局不藏私，將監錄畫面上傳直播平台，與民眾分享，希望藉由燈塔影像直播，拉近燈塔與民眾的距離，無論何時何地都能一覽燈塔絕美的晨曦與暮靄低垂的景致，現場到訪的遊客可以在鏡頭前展現自我，即興演出直播，或是呼叫遠在千里的親朋好友到直播平台上與現場互動，為燈塔園區增添更多便利與樂趣。

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關鍵字：藝術家駐塔,馬祖,東莒燈塔,航港局

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