馬祖民代赴福州座談　聚焦「新四通」期盼通橋帶動發展

▲馬祖鄉親新春座談會。（圖／中新社，下同。）

記者蔡紹堅／福州報導

福州市榕台貿易交流協會主辦的「馬祖鄉親新春座談會」2月28日在福州市連江縣黃岐鎮舉行，出席人士包括馬祖的民代，及漁會、工會、社區發展協會等團體的代表，還有在福州工作的馬祖鄉親。此次座談會聚焦在「新四通」議題，其中「通橋」更是備受關注，被認為是促進馬祖快速發展的關鍵。

國民黨連江（馬祖）黨部主委曹爾忠指出，通水、通電、通氣，最重要的通橋，這是以前是難以想像的，卻也是夢寐以求的，「我非常有信心地認為，這是可以做到的，這不是百年一遇的機會，對馬祖來講，這是千年一遇的機會，我願意秉持這樣的理念，來協助推動，全力以赴。」

南竿鄉鄉長陳振國認為，旅遊業是馬祖的特色產業，但榕馬海上航線受天氣影響，會遇到停航等狀況，通橋後必將大大促進馬祖發展，特別是旅遊業的提升。他並強調，對兩岸應通盡通充滿信心。

連江縣立委陳雪生表示，經貿的交流部分，希望能夠加強，也就是人流的部分和物流的部分，「我們希望把它做大做好，那麼人流跟物流暢通以後，更能夠接觸到我們兩岸尤其是福州和馬祖之間，我們人民的互通交流，鄉親之間的感情，更能夠接近。」

連江縣議會共有9席議員，此次就有6席與會，議長張永江表示，橋一通，甚麼都通了，包括水、電、氣，以現在的工程能力，都是小問題。南竿鄉議員林惠萍說，習近平提出兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通，她也相當認同。

據了解，座談會上，福州市台港澳辦相關負責人還向10位生活困難的馬祖身障鄉親送上了慰問品、慰問金。