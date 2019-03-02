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228連假「濃霧暴鎖」！700旅客苦困馬祖機場　2日7班機全停飛

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▲▼馬祖因受濃霧影響南北竿機場暫停起降 。（圖／航港局提供）

▲今馬祖受濃霧影響7班機全數停飛 。（圖／航港局提供）

記者曹悅華／台北報導

228連續假期是春節後第一個長假，馬祖地區因濃霧影響，打亂空中交通，昨（1）日與今（2）日多數航班都取消，交通部民用航空局與航港局配合連江縣政府，連續2天利用海運疏運700餘名旅客。交通部表示，民航局、航港局與連江縣政府明（3）日仍會備妥ABC計畫，視天候狀況疏運收假日的旅客。

民航局指出，此次二二八連假，事先原本已協調航空公司加開班機，但連假進入第二天，馬祖地區航班就因濃霧影響紛紛取消，1日9班航班僅飛了3班，2日則是7班航班全部取消，旅客行程亦受到影響。

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民航局表示，連續假期已訂有疏運計畫，並隨時留意天候狀況，提前協調航空公司提高運能。此次航班取消，連江縣府、航港局立即與船運業者協調相關疏運措施，國防部亦已備妥軍機待命，但因濃霧未消，軍機亦無法飛航，台、馬之間交通連續2天只能仰賴海運。

▲▼ 108年228紀念日連假將至航港局加強客輪航行安全及豬瘟防疫措施。（圖／交通部航港局提供）

▲2日馬祖往基隆疏運432名旅客。（圖／航港局提供）

在中央、地方共同努力下，1日台馬輪馬祖往基隆疏運131位旅客，基隆往馬祖疏運165位旅客，2日馬祖往基隆疏運432名旅客，2日合計疏運728位旅客。明日除台馬輪既定船班，航港局亦已協調合富快輪待命，可協助疏運442位旅客。

交通部表示，離島交通易受天候影響，明天是收假日，航港局仍會視狀況協調船班協助疏運旅客，民航局亦已協調航空公司加開班機或放大機型，另外也會協調軍機待命，只要天候許可，就會投入疏運，務必要讓所有旅客順利返回工作崗位。

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關鍵字：馬祖,濃霧,南北竿機場,航空局,航港局,連江縣,228連假,海運

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