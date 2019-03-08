航海王照過來！遊艇申辦平台4/1上線讓你一網搞定

▲遊艇停泊申請簡化整合平台4月1日上線。（圖／航港局提供，下同）

生活中心／綜合報導

交通部航港局為促進遊艇活動發展，提供遊艇玩家更多便利、即時的服務，整合既有遊艇進出港（含入出境）申請系統，新增遊艇泊位線上資訊查詢及申請服務，完成遊艇申辦服務平台之建置，將自今年4月1日正式上線，遊艇玩家可透過單一平台查詢我國近30個泊區基本資訊，並可進行線上申請，大大改變過去泊位資訊分散及紙本申請作業的不便性。

航港局表示現行遊艇可停泊之泊位分屬不同經管單位權管（如：中央單位、地方政府機關、民間廠商），受限各項環境因素，各泊區所提供之硬體設施、收費標準及附加服務等均不一致，申請泊位之表單欄位及需檢附資料亦有差異，且多為紙本申請作業，造成遊艇玩家需費時申請泊位及搜尋相關資訊。

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為協助推動遊艇活動發展，航港局主動規劃建置遊艇申辦服務平台，於規劃階段與各泊區管理單位積極討論，完成泊位申請表單欄位簡化及一致性，並彙整遊艇玩家常洽詢之資訊於平台中揭露，整合現有MTNet遊艇進出港/入出境管理系統，建置中英文網站，無縫提供外籍人士在我國遊艇活動友善環境。

航港局表示，已邀集遊艇各泊區管理單位及相關公協會分別於1月8日及16日辦理教育訓練，2月25日辦理說明會，獲與會人員高度期待，平台預計4月1日上線啟用，未來國內外遊艇玩家可一網搞定遊艇相關資訊查詢及申請作業，歡迎民眾後續多加利用。