中華醫大環安系　推甄研究所表現亮眼

▲中華醫事科技大學環安系應屆畢業生吳敏秀、王映慈、林妙茹、陳怡豪、詹蘊耀（右至左）推甄國立大學研究所表現亮眼全上榜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

各大學研究所陸續放榜，中華醫事科技大學環境與安全衛生工程系應屆畢業生吳敏秀、陳怡豪、詹蘊耀、王映慈、林妙茹等5人，推甄7所國立大學研究所全部上榜，錄取率100％，出色表現令系上師生相當振奮。

中華醫大環安系每年從入學新生中挑選表現優秀的學生，組成專題生研究團隊，跟隨系上老師做相關研究，今年的應屆畢業生中，吳敏秀、陳怡豪、詹蘊耀、王映慈、林妙茹是從大二開始入郭益銘、王建文及劉保文三位教授的研究團隊，分別在廢油水混合物轉質再生能源、土壤與地下水生物復育、工程材料於環工的應用的領域參與研究學習，一方面也為日後升學研究所及早做準備，在學期間在老師的鼓勵下積極參與環工年會等論文競賽，屢傳佳績。

吳敏秀等5人今年6月就要從華醫畢業，為了繼續深耕環安領域的學術研究，在老師的鼓勵下報考研究所，5人都以國立大學研究所為目標參與推甄，成績公布全部上榜，錄取學校包括中山大學環境工程研究所、高雄科技大學環境安全衛生工程研究所、高雄大學土木及環境工程系環境工程組碩士班、屏東科技大學環境工程與科學系研究所、雲林科技大學環境與安全衛生工程學系研究所、台北科技大學環境工程與管理研究所、中正大學地球與環境科學系研究所，其中不乏一人同時錄取3個以上的研究所，表現相當優秀。

系主任蔡忠融表示，學生表現優秀讓師生相當振奮，也突顯只要有心在專業上有所成就，技職體系教育毫不遜色，照樣可以朝夢想前進，從這些學生的優異表現就是最好的證明。此外，環境與安全衛生領域的就業出路也很吃香，不僅可以考取環保及工安等國家專業證照，成為當前最夯的循環經濟、綠能經濟環工領域的人才，畢業生擔任淨水廠廠長或自行開設環保顧問公司創業者比比皆是，升遷管道毫不遜色，每每能在各個領域中過關斬將、開花結果。