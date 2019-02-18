「我人脈很好」台北大學教授性騷擾女生　不服解聘敗訴

▲台北大學一男教授被控對女學生上下其手，不服被解聘，提起行政訴訟敗訴。（圖／翻攝台北大學官網）

記者楊佩琪／台北報導

國立台北大學一碩士班女學生對陳姓教授提告性騷擾，陳男被控在研究室對女學生上下其手，卻表示是要替兒子找媳婦。校方2015年決議解聘，陳男不服，提起行政訴訟且聲請再議，最高行政法院判決駁回，全案定讞。

根據判決，該名碩士班女學生控訴，2014年3月起，陳男便多次在研究室內對她「直接」伸鹹豬手，強行擁抱、靠近臉頰吸氣，還把手伸進內衣，碰觸她的皮膚，甚至對她戳胸、摸臀、摸大腿、摸腰，被她擋開。

但對於女學生的反抗，陳男不但不收手，還告訴女學生，他的人脈關係很好，將來要考公職或是博士班的話，都會碰到他，讓女學生相當反感、飽受壓力。

不過對於自己的行為，陳姓教授表示，包括校方性平會，都說他對女學生性騷擾，但皆未能具體指明時間、地點，單靠女學生的說法及「傳聞」，根本沒有證據。且女學生可以呼喊、求助，卻都沒有。

法官認為，陳男以「選媳婦」、「當成女兒」看待等術語，鬆懈女學生的防備，進行言語肢體上的不當接觸，已經構成性騷擾行為。又陳男濫用教師權力，讓女學生多次被迫與他聯繫，甚至在性平會告知不得與女學生接觸後，依舊持續發電子郵件，讓女學生承受龐大壓力，因此校方將他解聘並無不妥，判決陳男敗訴。

陳男不服，聲請再審，強調性平會草率認定他有性騷擾，但最高行政法院認為，陳男提出的事證皆不構成再審理由，駁回聲請定讞。

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