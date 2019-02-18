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專技高考放榜　中華醫大邱律維榮登工安技師

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▲中華醫大職安系二技學生邱律維（左四）是全國最年輕的工礦衛生和工業安全高考雙技師，高雄市工礦安全衛生技師公會理事長吳昭誠（左三）到校頒發獎學金鼓勵，校長曾信超（左五）等師長讚揚是華醫之光。（圖／記者林悅翻攝）

▲中華醫大職安系二技學生邱律維（左四）是全國最年輕的工礦衛生和工業安全高考雙技師，高雄市工礦安全衛生技師公會理事長吳昭誠（左三）到校頒發獎學金鼓勵，校長曾信超（左五）等師長讚揚是華醫之光。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

考選部專技高考放榜，中華醫事科技大學職安衛生系二技學生邱律維，通過工業安全技師高考，這也是邱律維繼去年考取工礦衛生技師高考後，再度通過工安技師國家考試，才21歲的他是全國最年輕的工礦衛生和工業安全高考雙技師，高雄市工礦安全衛生技師公會理事長吳昭誠18日專程到校頒發1萬元獎學金鼓勵。

華醫大校長曾信超、系主任蔡忠融等師長為學生的優異讚揚又欣喜。獎學金頒發儀式於2月18日上午11時在中華醫大舉行，翔太科技有限公司負責人、高雄市工礦安全衛生技師公會理事長的吳昭誠代表頒發獎學金1萬元給邱律維。曾信超校長偕同副校長姜泰安、民生學院院長劉保文、職安系系主任蔡忠融、董事會秘書陳建宏等師長到場觀禮，為邱律維的優異表現當面讚揚是華醫之光，並對翔太公司熱心公益、獎掖後進致贈感謝狀表達感謝。

目前是中華醫大職安系日間部二技的邱律維，去年以五專學歷首次報考考選部2017年專門技術人員高考，獲得工礦衛生技師高考及格，2018年度報考工業安全技師高考，日前放榜，邱律維名列其中，順利取得工業安全技師高考及格，連續2年通過工礦衛生和工業安全高考雙技師，令系上師生振奮不已。系主任蔡忠融表示，邱律維今年才21歲就通過工礦衛生和工業安全高考及格，是職業安全衛生領域全國最年輕的高考雙技師，表現非常優秀。

蔡忠融主任說，考上工礦衛生和工業安全高考雙技師，等同具備職業安全管理甲級技術士、職業衛生管理甲級技術士、物理性因子作業環境監測甲級技術士、化學性因子作業環境監測甲級技術士等四種甲級證照資格，業界薪資上看60K。邱律維年紀輕、表現出色，今年6月才二技畢業的他，尚未畢業已經有多家技師事務所主動與系上聯絡爭搶人才，希望畢業後能前往工作。

蔡忠融指出，工安、職安事件頻傳，政府於103年通過施行「職業安全衛生法」，所有行業皆須依法設置安全衛生組織、人員並實施安全衛生管理，並嚴格要求須具備相關證照人員才能從事職業安全衛生相關業務，因此，國內職業安全衛生人才需求倍增，已被人力銀行列為十大成長職業之一，就業行情相當看好。

而除了邱律維的優異表現，職安系畢業校友施宣佑及修讀學分班的學生徐慶忠，也分別榮登2018年專技高考工礦衛生技師及工業安全技師榜單；碩士班畢業校友張遠志錄取經濟部所屬事業機構2018年新進職員甄試職業安全衛生類科，學生與校友的表現令系上師生與有榮焉。

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關鍵字：專技,高考,放榜,中華醫大,邱律維,工安技師

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