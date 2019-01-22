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中華醫大績效管理　連續4年年終獎金最高3個月

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▲中華醫大校長曾信超（前排中）偕同主管和績效全校第一的視光系人員合影。（圖／記者林悅翻攝）

▲中華醫大校長曾信超（前排中）偕同主管和績效全校第一的視光系人員合影。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學實施績效考核發放年終獎金，創下教育界年終獎金最高領3個月紀錄，農曆春節腳步漸近，校長曾信超表示，績效考核彈性年終的推動，不僅帶動全體員工積極投入校務士氣，更讓學校在少子化的高教海嘯衝擊下站穩腳步，學生註冊率在台南地區的私立大學院校中擠進前3名，休退學人數也明顯降低。

曾信超校長偕同主管及今年績效考核第1名的視光系教職人員，以茶敘方式和媒體分享成果。曾校長表示，工研院在張忠謀擔任院長時，以企業化經營的績效管理實施彈性年終獎金，讓工研院脫胎換骨，技術移轉績效佳，還培植了台積電、聯發科等半導體公司，創造台灣經濟奇蹟。4年前他接任中華醫大校長後，也仿照企業化經營績效管理的概念，首創全國教育界彈性年終獎金制度，確實改變學校的文化，也提升教職員工積極投入校務，讓學校各方面的發展更上軌道。

曾信超校長進一步分享推動績效考核的校務經營成效。他指出，這幾年受到少子化的影響，大學院校的招生和校務經營陷入前所未有的困境，少子化帶來的高教海嘯已經讓不少學校危機四伏，中華醫大至今仍維持極高的註冊率，2018學年度新生註冊率達77.19％，在台南地區的私立大學院校中高居第3名，當各校為因應少子化紛紛提出減招之際，華醫不但沒有減招，還能交出如此成績，這要歸功於績效考核年終制度的推動，打破教育界年終獎金「吃大鍋飯」，有沒有做事都領一樣的傳統發放方式，讓績效好的人員受到更大肯定。在此良性競爭下，全校動起來，無論是教學、研究、招生大家齊心努力，眾志成城讓學校逆勢成長。

中華醫大績效管理彈性年終獎金實施邁入第4年，持續維持年終獎金最高可領3個月，在整體績效考核評比下，視光系績效排名第1名，該系教職人員年終獎金是各系之冠，平均超過1.65個月，這也是該系連續4年拿到第1名，全系上下振奮不己，開心迎新年。

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關鍵字：中華醫大,績效管理,年終獎金

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