兩會台下藏「黑科技」！　現場採訪語音一秒變文字

▲ 女記者手上的手機能及時將錄音內容轉換成為文字，可說是這次兩會中低調的「採訪神器」。（圖／翻攝自Facebook／婷婷看世界）

大陸中心／綜合報導

大陸全國兩會固定於每年3月舉辦，為了能更深入解大陸政壇新秀及的黨政重要事項，國內外各大新聞媒體都會齊聚一堂，並帶上各式各樣的 「高科技採訪神器」登場。在今年的會場上，除了「直播眼鏡」與「AI主播」等最新「黑科技」成為目光焦點外，台下竟還隱藏了同樣厲害的採訪神器，只見一名女記者拿著手機，根本沒有打字，現場採訪內容竟然就同步轉換為文字，顯示在螢幕上。

臉書粉專「婷婷看世界」7日貼出一段影片，可以看到在兩會開幕當天，各家媒體紛紛以錄影、打字方式記錄現場採訪內容，卻有位身穿紅色外套的女記者與眾不同，淡定的將手機高舉錄音，錄下的談話竟然馬上就自動轉換為文字，就這樣一段又一段流暢、完整的記錄下來，超高效率令人讚嘆不已。

許多人看了這段影片後，紛紛在下方留言提到，「厲害了」、 「這樣記者就輕鬆了！」、「即時口譯已經一點都不cool了，看看我們中國科技的即時錄音，這樣轉換成文字報導的功夫才真的省事便利。」、「有點貴吧！」、「如果是地方口音重的普通話，不知道辨識度如何？」

「這到底是什麼神奇的軟體？」在不少人好奇的詢問之下，就有專業的網友出面回應「這應該是人工智慧（AI）大廠「科大訊飛」所推出的「訊飛語記」，它能夠在錄音當下，將內容及時轉換為文字，甚至在習慣用戶語調後，還可以做到幾乎沒有錯字。更厲害的是，軟體還可以即時將中文翻譯成英文或其他國家的文字，可以說是採訪時最佳的得力助手。





▲耿佳配戴「直播眼鏡」採訪大陸全國兩會，也意外成為媒體焦點。（圖／記者曾俊豪攝）

此外，要說到今年兩會的媒體焦點，就不得不提新華網所推出的AI主播。據新華社AI合成主播團隊專案負責人齊慧傑表示，站立式AI合成主播「新小浩」在兩會報導中特別與觀眾見面，它能運用手勢及多種肢體動作，詳細播報兩會內容。