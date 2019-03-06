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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

馮小剛拒談范冰冰逃稅　甩門怒嗆：你們這些人真是！

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記者曾俊豪／北京報導

大陸兩會「文化藝術界」全國政協委員今（6日）上午舉行小組討論，外界聚焦范冰冰逃稅風暴以及演員霍天臨的假文憑事件。和范冰冰感情深厚的導演馮小剛，一路閃躲記者，最後甚至脫口而出「你們這些人真是！」，之後便怒甩會場的安全門離開，「轟」的一聲，讓採訪的媒體一臉錯愕。

上午的小組討論是今年「文藝界」政協委員首度開放，由於成員有許多高知名度的演藝圈人士，像演員成龍、導演馮小剛、甄嬛傳導演鄭曉龍等人，讓小組討論受到兩岸媒體關注。

▲▼第十三屆全國政協委員文化藝術界小組討論 ,馮小剛,成龍,趙曉龍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸導演馮小剛。（圖／記者曾俊豪攝）

上午會議進行到一半時，馮小剛突然起身，走向樓梯間，現場記者便跟隨上去，詢問他有關范冰冰逃稅風暴的看法。只不過，馮小剛在樓梯間左閃右閃，不願回答問題，最後發現沒地方可以閃躲，便大吼一聲「你們這些人真是！」，怒甩安全門離開。

除了馮小剛之外，成龍也是態度低調，即使空檔休息，也沒有走出會議室上廁所，讓不少記者感嘆「相當有耐力」。而接近中午時，會議結束，成龍便和媒體玩起追逐戰，最後在工作人員護送下離開現場。

相較於兩人的低調，甄嬛傳導演鄭曉龍則是火力全開，他表示，不管是做假文憑或是做假合同，「假」這件事情上，演員就必須不能假，明星也不能假。但「其他可以假嗎？什麼都不能假！」，他認為，所有人都應該真實，實事求是。

鄭曉龍表示，做人要先講實事求是，說穿了，就是從小要教育「誠實」；一個人誠實，他後來做事就會實事求是，一個人不誠實，肯定就不會實事求是，肯定會做假，所以從小道德教育變得非常重要。

▲▼第十三屆全國政協委員文化藝術界小組討論 ,馮小剛,成龍,趙曉龍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲香港演員成龍。（圖／記者曾俊豪攝）

曾在電視劇「人民的名義」擔綱演出的大陸資深演員張凱麗則認為，德行跟演藝能力排在同等重要的位置，因為演員是靠一張臉站在這裡，「如果你沒有誠信，觀眾都不信你的時候，怎麼站在這裡，怎麼面對大家」。

大陸女星范冰冰去年因「陰陽合約」被舉報涉嫌逃稅，最終被官方罰補繳8.8億元人民幣（約40億元台幣，下同）逃過刑責。此事件還引發「蝴蝶效應」，促使大陸官方要求影視行業人員在去年底前「自查自糾」補繳稅款，在近3個月的時間裡，自查申報稅款117.47億元（約新台幣528.62億元），入庫115.53億元。

▲▼第十三屆全國政協委員文化藝術界小組討論 ,馮小剛,成龍,趙曉龍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲甄嬛傳導演趙曉龍。（圖／記者曾俊豪攝）

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