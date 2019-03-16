陸外資法對台有「想像空間」　台商正面期待：沒什麼好擔心的

▲十三屆全國人大二次會議在北京閉幕，同日表決通過外商投資法。（圖／新華社）

記者陳政錄／上海報導

大陸全國人大昨（15）日通過《外商投資法》，明年元旦上路，其中對台港澳投資，國務院總理李克強表明，「可以參照、比照適用」。雖未如先前外界猜測的「特殊內資」安排，但李克強也表明，可沿用過去有效制度，未來制定相關法規或政策文件時，會認真聽取港澳台同胞意見。這也讓台商們多了些想像空間。

上海市台協會長李政宏接受《ETtoday東森新聞雲》採訪指出， 外商投資法的內容，本身就比過去的外資三法更為開放，且以目前中央態度來看，若外資法對台商投資有不明確的地方，或遇到惠台31條落實時，也會朝對台資較有利的方向前進，顯然「沒有什麼好擔心的」。

▲上海台協會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

在此之下，李政宏強調，以外商投資法「准入前國民待遇」、「負面清單管理制度」精神，目前台商最關心的是新的負面清單何時推出，以及陸方在「傾聽台胞聲音後」，於法規實施細則上有哪些進一步的舉措。因此他也期待，陸方能於台商投資較關注的金融、醫療領域更加開放，尤其是金融領域，有助於上海打造自貿區的金流暢通。

事實上，為推動投資環境對外開放，在中美貿易爭端持續下，大陸去年底公布新的《外商投資法》草案，將全面取代原有的外資三法，對技術轉讓、智財權保護作統一規定，更好的接軌現行《公司法》，以及朝內外資一視同仁方向推進。經過三次審議後，法規在3月15日上午，於全國人大閉幕會議上表決通過，將於2020年1月1日起實施。

按照李克強說法，陸方會為台胞來大陸投資興業創造優惠的條件，包含首先明確港澳台投資是可以參照、或者比照適用已通過的外商投資法，而且長期以來行之有效的一些制度安排和實際做法，還要繼續沿用。

也就是說，未來台資企業在大陸投資依據，將是外商投資法和台灣同胞投資保護法，其中各地方、部委基於「惠台」精神正實施的相關政策文件、規範細則也可望持續，使得法律銜接不存在「空窗期」。

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝自央視）

李克強強調，新法不僅不會影響，而且會更有利於吸引港澳台的投資。同時，國務院在制定有關法規或者有關政策性文件的過程中，會認真聽取港澳台同胞的意見，切實保護好他們的合法權益。

台籍高朋（上海）律師事務所合夥人蔡世明坦言，若要將台資往「特殊內資方向修法，工程浩大可能來不及，因此目前的參照適用，後續推動相關細則是「很正常的安排」。他說，未來大陸在按照李克強總理的說法，將公布一系列法規和細則，讓外商投資法順利實施時，就會明確台港澳資的適用。

不過在細則尚未發布前，也有其他地區的台商表示希望陸方的「定心丸」可以「更強烈一點」，期盼細則和新負面清單盡快明確，也可找台商協會、台企聯舉行座談會，傾聽台商的聲音。並提出可針對行之有年的台灣同胞投資保護法做優化修改，或將惠台31條措施納入法律規範內，以增加保障。

▼大陸官媒刊出「外商投資法草案」圖解。（圖／人民日報）