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7-11！韓國推出首位「AI女主播」　可24小時不間斷工作

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▲AI主播「金柱夏」(左)播報新聞時的情景。( 圖／MBN電視台畫面)

AI主播「金柱夏」(左)播報新聞時的情景。( 圖／MBN電視台畫面)

國際中心／綜合報導

韓國《中央日報》周二(10日)報導，韓國MBN電視台日前推出了全國第一位人工智慧(AI)主播，芳名是「金柱夏」。可24小時不間斷工作。

她在11月6日播出的MBN《綜合新聞》中首度亮相，並順利播報了當天的主要新聞和好幾則快訊。MBN電視台說：「使用人工智播報新聞，可以在發生災難等緊急情況時，迅速向觀眾播報新聞內容，還可以一天24小時持續工作。」

MBN同時表示，使用人工智慧播新聞可以節省大量人力、時間和費用成本，拿來嘗試製作新的節目時，能夠有效節省成本。那麼，這位AI主播「金柱夏」究竟是如何誕生的呢？

「她」其實是本尊金柱夏在播報《綜合新聞》時，製作單位錄下長達10小時的內容，讓AI對她的動作、聲音和播報過程進行長時間深度學習後所誕生的產物。這套系統最多可以在一分鐘內快速生成1000字文本的播報影片。

據報導，記者將當天發生的新聞先做成廣播稿，經過節目編導加入字幕和編輯影片後將新聞畫面上傳，AI主播「金柱夏」就可以根據深度學習的資料，模仿金柱夏本尊的實際播報聲調、語氣和口型，進行新聞播報。

AI主播「金柱夏」由MBN電視台和人工智慧開發公司MoneyBrain共同研發。該公司研發的人工智慧影片合成技術集人工智慧、深度學習、卷積神經網路(Convolutional Neural Network)學習技術於一身，可以逼真還原真人說話時的樣子，讓人難以分辨。

▲AI主播「金柱夏」(左)播報新聞時的情景。( 圖／MBN電視台畫面)

金柱夏本尊(左)和AI主播「金柱夏」的對照。( 圖／MBN電視台畫面)

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