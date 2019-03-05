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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／大陸兩會「黑科技」頻現　「直播眼鏡」意外爆紅

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記者曾俊豪、魏有德／北京 – 台北 連線報導

▲耿佳配戴「直播眼鏡」採訪大陸全國兩會，意外成為媒體焦點。（圖／記者曾俊豪攝）

▲耿佳配戴「直播眼鏡」採訪大陸全國兩會，意外成為媒體焦點。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸全國兩會拉開序幕，除會場內時政新聞，場外媒體運用黑科技各出奇招搏版面往往成為「另類」焦點。大陸新華網首度採用AI主播「新小萌」搭配5G傳輸受到中外媒體關注。此外，《ETtoday新聞雲》採訪團隊發現，用手機直播已經不稀奇，來自《長城網》的記者耿佳配戴「直播眼鏡」採訪兩會，意外造成轟動。

有別於傳統電視台，新媒體平台運用「黑科技」直播採訪兩會新聞，已經跳脫原有的手機及攝影機，進階到「直播眼鏡」。2019年兩會會場上，有多家媒體開始採用這項技術，標榜「眼睛看到的地方，觀眾就可以同步觀看」。

▲觀眾透過直播眼鏡，經過短暫延遲便可收看記者眼睛看到的一切。（圖／記者宋良義攝）

▲觀眾透過直播眼鏡，經過短暫延遲便可收看記者眼睛看到的一切。（圖／記者宋良義攝）

配戴「直播眼鏡」意外爆紅的記者耿佳表示，因報名兩會記者數量有限，還得完成拍照、採訪、拍攝等工作，「透過這副眼鏡可以跟著我的眼睛直接採訪，不需要再架一個設備採訪」。她提到，「突然發現，戴了這眼鏡，我卻成了焦點，網友也覺得挺有意思」。

據了解，耿佳除了配戴直播眼鏡外，此前採訪新聞中心時也「全副武裝」掛滿各式直播設備，變身鋼鐵人，引起現場媒體側目。她身上的直播設備包括多通路影音錄製、防震動雲台、VR鏡頭、無線傳輸載具等，相當吸睛。

▲耿佳「全副武裝」配戴各式直播器材變身鋼鐵人。（圖／翻攝長城網）

▲耿佳「全副武裝」配戴各式直播器材變身鋼鐵人。（圖／翻攝長城網）

此外，新華網推出的AI主播也是今年兩會的媒體焦點。新華社AI合成主播團隊專案負責人齊慧傑表示，做為「新小萌」的搭檔，站立式AI合成主播「新小浩」也在兩會報導中與觀眾見面。「新小浩」的出現也代表從「坐姿」到「站立」的新型態實現，並帶著手勢、姿態等多種肢體動作播報兩會內容。

為了增加曝光度及搏取更多版面，現場採訪的記者也得使出渾身解數，有的人甚至拉高嗓音，以類似「說相聲」的方式，加上手勢動作進行直播，同樣引起在場媒體關注。
 

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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,直播眼鏡,AI主播

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